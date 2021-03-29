知名避險基金老虎基金交易員手Bill Hwang，在所掌管的現任家族基金Archegos Capital大開槓桿投資股票選擇權，卻在面臨標的下跌時嚴重虧損，該基金遭追繳保證金，卻無法履行慘遭斷頭而引爆。這導致全球與這檔基金有關的投行面臨衝擊，包括野村、摩根士丹利、高盛以及瑞信股價皆重挫。

截至台灣時間29日晚間7點35分，道瓊期指下跌133點或0.4%、暫報32,821點，早些時間一度大跌超過200點。高盛股價盤前下跌10.19美元或3.11%、暫報317.2美元；摩根士丹利盤前股價下跌3.43美元或4.29%、暫報76.55美元。

上周五在沒有重大利空消息出現的情況下，騰訊音樂、愛奇藝、跟誰學、百度等美股上市的中概股，以及ViacomCBS 和 Discovery這2家美國媒體股價出現雙位數以上的暴跌走勢。根據外媒揭露，摩根士丹利 (Morgan Stanley)交易額130億美元、高盛集團(The Goldman Sachs Group)拋售66億美元，皆與以上標的有關。綜合外媒報導消息指出，Archegos Capital經紀提供商為野村投控、高盛集團、 摩根士丹利與瑞信。

投資機構關注該消息對市場的衝擊，日本野村控股 (Nomura Holdings)周一(29日)股價收跌超過16%創下2011年11月以來最大單日跌幅。野村表示，主要是該公司與美國客戶之間將有鉅額損失，該公司的美國市場部門提供避險基金的主經紀商業務(Prime Broker)，也就是託管清算、槓桿融資、拆借以及募資等業務，該客戶就是Archegos Capital，可能帶來約20億美元虧損，將侵蝕最新一季 (2021 年 1 到 3 月)財報表現，甚至連32.5 億美元普通公司債發行都被迫停止。

瑞士信貸（Credit Suisse）周一警告，受到涉入Archegos Capital遭追繳保證金斷頭危機，該公司正退出對該公司持有的部位，雖然現在量化損失規模還為時過早，但仍提醒今年第一季度業績將受到「高度重大」打擊，歐股開盤後，該檔股票當前重挫超過13%。瑞信近期才因為遏制英國供應鏈金融公司Greensill Capital倒閉所造成的損失，宣布重新調整業務組合，並停發獎金。

(中時新聞網)