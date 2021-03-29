帛琉總統惠恕仁今天召開記者會宣傳台帛旅遊泡泡，坦承大陸方面曾與他接觸，惠恕仁強調，友誼之中最重要的還是互信互利，不應該對任何一方造成脅迫或玩政治遊戲，帛琉很歡迎中國旅客或發展貿易關係，但沒有必要逼對方要往某一個特定的方向來做決定。

外交部長吳釗燮今天與惠恕仁共同召開國際記者會，美國駐帛琉大使倪約翰等人也到現場，吳釗燮表示，惠恕仁此次率團來訪意義非常重大，除了見證第一個旅遊泡泡的實現之外，也凸顯雙方防疫成就以及更緊密的友好關係，這是兩國關係的里程碑，也是全球疫情下兩國友誼的最佳展現。

惠恕仁則表示，台灣與美國都是很重要的邦交國，此行很高興有美國駐帛琉大使同行，帛琉人民所以有信心重新開放國境接受來自台灣的旅客，是因為截至他來到台灣為止，帛琉已經有50％的人民已經接種疫苗，也因為有這樣子的友誼，帛琉才能夠度過這次的疫情，他也歡迎大家能夠來到帛琉。

針對台帛之間的邦誼，他說，台灣政府跟人民都是帛琉非常強健的夥伴，台灣在各方面都提供了許多的支援，包括經濟發展、各種建設、農業、旅遊業和醫療等各方面都提供許多的幫忙。「我們最早的根是來自台灣的，今天這樣子的友誼其實是有很長久的歷史」。

媒體詢問倪約翰此次隨團來台的意義，惠恕仁表示，自從他當選之後，倪約翰和美國方面就不斷打電話提醒他要求民眾去接種疫苗，這樣子的關係透露出帛琉需要的夥伴關係是要尋找解決問題的辦法，除了防疫之外，我們還有其他層面的合作，包括執法維持邊境安全、打擊非法撈捕行動等等。

他說，這些支持對帛琉來說都很重要，因為身為小國，非常容易受到侵擾，有美國這樣的盟友保護我們是非常重要的事，他也很開心能有美國大使一起前來，展現相互的友誼，以及維持自由和民主價值的決心，這也展現我們之間擁有的共同理念，那就是維持自由民主的價值，以及維持一個自由以及開放的印太地區，「這就是我們合作的最佳真諦」。

他也透露上任後，大陸方面就與他接觸，惠恕仁表示，帛琉是一個非常小的國家，非常相信擁有朋友是非常重要的一件事情，「我們跟大家都是好朋友，帛琉沒有敵人，我們愛每一個人」。

但惠恕仁也強調，我們也很相信一件事情，就是沒有人可以告訴我們要跟誰做朋友，我們相信，真正的朋友就是無論發生什麼事情都會跟你站在一起，「台灣就是這樣子的一位好朋友」，這次疫情期間我們一起抗疫就是最好的一個方式，證明朋友就是要站在一起解決問題，也非常希望可以強化彼此的友誼關係。

他說，之前中國來帛琉的旅客非常的多，帛琉人民都非常興奮也很期待，但不久中國旅客人數馬上就掉下來，「讓我們覺得好像就只是為了逗弄我們一下的舉動而已」。並透露大陸方面跟他接觸的時候，有提到「機會有限，時間有限」。

但惠恕仁強調，友誼之中最重要的還是要互信互利，不應該由哪一方對任何一方造成脅迫或是要玩什麼政治遊戲，我們很歡迎中國的旅客來，也跟他們有很多的貿易關係，但是無論如何，不論我們雙邊發展的怎麼樣，都沒有必要要逼對方往某一個特定的方向來做決定，朋友最重要的還是要有互信而且有共同的價值。

(中時 )