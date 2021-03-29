救國團29日在劍潭海外青年活動中心，舉辦一年一度的青年節全國優秀青年菁英大會，並特別邀請前總統馬英九先生、前副總統呂秀蓮女士、前教育部長暨救國團召集人吳清基先生等致詞。主持人救國團主任葛永光表示，青年節活動不只肯定青年人個人的表現，更在關心中華民國未來的發展。

今上午首先舉行110年度《青年獎章》公佈記者會及青年沙龍座談，由葛永光主持，下午舉行《青年獎章》暨全國社會及大專優秀青年表揚大會，大會後全體青年代表前往國民革命忠烈祠，向烈士英靈行禮致祭。

救國團主任葛永光表示，今年青年節主題是「青年來領航，夢想正飛揚」，其意義在鼓勵青年人面對挑戰能不畏艱辛勇於面對，堅定夢想堅持理念，勇敢前行成為社會中堅，更成為領航社會與國家的力量。

葛永光強調，青年人是國家的重要資產，歷史告訴我們，今天的中華民國是100多年前由青年人打拚而來的，因此救國團每年舉辦青年節活動，不只在於肯定青年人個人的傑出表現，更在關心中華民國未來的發展。

葛永光指出，救國團自成立以來，全力協助國家培養單純、善良、腳踏實地、對國家社會有責任感與榮譽心的青年，他感嘆現在台灣青年承受很多壓力，對自己的未來也感到憂心焦慮，實歸因於政治的影響。

葛永光呼籲，政府將單純的學習與成長環境還給青年人，替國家好好培養未來各行各業的專業與領導人才，此外為能與世界各國青年一較高下，要幫助青年具備更大的競爭力與更寬廣的世界觀，讓責任感和榮譽心在青年人的心中紮根，必能讓社會更繁榮、國家更富強。

此外，各縣市救國團邀請當地優秀青年代表，組成青年節籌備委員，並結合救國團的義工，今年3月份辦理「青年關懷 深耕地方－青年關懷月」公益活動，共計辦理87場次，1萬4650人次參與服務，超過2萬民眾參加。

(中時 )