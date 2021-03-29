獨／重啟無望？核四最後燃料棒已全運出 蔡英文「昔挺續建」黃暐瀚痛批：歷史事實不容政客抵賴！

蔡政府能源政策目標為「2025非核家園」，其中核電將在2025前全數歸零，28日凌晨，核四最後120束燃料棒已悄悄運出。東華大學教授施正鋒透露，此舉和美國不希望台灣發展核武有關，且美國現在正在和伊朗協商關於核不擴散的問題，而他也針對蔡政府的能源、水資源政策問題痛批，指乾脆讓便利商店老闆來幫忙經營政府算了。

施正鋒29日在政論節目《新聞大白話》中表示，他認為太陽能和風力基本上是不可靠的，至於核能不能碰，他則覺得有點奇怪，而最髒的是煤，會讓空氣不好，天然氣比較方便，但存量就那麼少，萬一颱風來、解放軍攻台要怎麼辦？「核能是可行的？」

這時，主持人對施正鋒說，他這麼講台派會抓狂，施正鋒則回答，所謂的台派是什麼呢？為什麼要把台獨跟反核結合在一起？美國不要台灣發展核能，就是怕我們去製造核子武器，核四最後一批燃料棒運走了，原因就是美國總統拜登和伊朗正在商談防止核擴散。

針對蔡政府的2025非核家園口號，施正鋒直言，小英弄了那些目標，但她下台就跑走了，就和她沒關係了，所有的風力、太陽能，就變成是當盤子，要搞台獨，難道核子武器不是最好的嚇阻武器嗎？

施正鋒坦言，看到蔡政府的能源轉型目標，他不知道環保團體和小英在想什麼，並指民進黨以前在野時，因為沒有資源，就在很多議題上做出承諾，但上台之後是不是要做負責任的政府，還有就是到底中油扮演什麼角色？他對台電中油有些問號，並指這些東西不是純粹技術問題。

施正鋒懷疑，有些東西是不是藍綠上台都一樣？這個東西還是要澄清，到底是民進黨亂搞？還是公家機構誤導？他又以美國為例，指許多公共事業是由民間經營，反觀台灣，交給公家都做不好，以前沒在缺水，水利會改官派後，就沒水用，「夭壽喔」，難道沒有辦法嗎？我們這個政府50%交給便利商店的老闆來經營好了，「我們這個政府是要死嗎？」

(中時新聞網)