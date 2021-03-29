美系對沖基金Archegos資本管理公司因無法履行保證金追繳令引發的股災風暴有延燒擴大之勢。日本野村控股（Nomura Holdings）與瑞士信貸（Credit Suisse）周一雙雙發布重訊指出，強制平倉客戶的投資部位將衍生鉅額的虧損，野村初估虧損金額高達20億美元。

受到踩雷利空的空襲，野村與瑞信股價聯袂重挫，野村收低至603日圓，暴跌逾16％，創史上單日最大跌幅，瑞信則跳空大跌10％。

兩家銀行雖未指出客戶的公司名稱，但美國媒體報導，由Bill Hwang操盤的Archegos因繳不出追加保證金，引發華爾街投銀進行強制平倉，總平倉部位高達300億美元。

華爾街多家投銀均為Archegos提供投資交易服務，美媒報導，包括摩根士丹利、高盛與德意志銀行等多家投銀上周均透過鉅額交易的方式出脫Archegos持有的部位。

野村控股周一早上發布消息指出，「上周五的市場風暴該公司也受到牽連，美國子公司因與一家美國客戶的交易恐衍生重大的虧損。」

野村控股初估，根據周五的市場行情推算，虧損金額可能達20億美元，但實際的數字會因行情的波動與平倉的方式而有所變動。

總部在蘇黎世的瑞士信貸也表示，「上周一家美系大型對沖基金對於瑞信與其他銀行發出保證金追繳令出現違約的狀況，違約後瑞信與多家銀行目前正進入強制平倉的程序。」

瑞信指出，目前難以估算可能面臨的具體虧損數字，但可能對瑞銀第一季的財報產生「重大且實質的影響」。

此外，野村原定周一要進行32.5億美元公司債發行，但受到踩雷的波及，發債計畫也緊急喊卡。

野村控股為日本第一大投資銀行，周一股價暴跌後市值急縮至168億美元，單日蒸發34億美元。

(工商 )