金控集團海外投資近期風向轉變。據金管會最新統計，金控近三年加碼投資美國最多，增加投資金額達新台幣1.79兆元，其次是中國大陸，增加3,953億元，第三名是南韓，增加3,263億元，先前因中美貿易戰及新冠肺炎，金控對大陸投資略有減碼，也在去年第二季後轉為持續加碼，去年第四季金控對大陸投資曝險增1,332億元，僅次於美國的1,395億元。

同時，金控對中東油源國亦情有獨鍾，三年內對沙烏地阿拉伯、阿聯及卡達三處加碼投資近6,248億元，對阿聯三年內加碼2,958億元，可排名第四。

去年3月新冠肺炎漫延之前，金控持續對英法加碼投資，在疫情之後則轉為減碼，從2018年到2020年第一季，金控對法國是加碼投資3,516億元，但減碼後，三年內只加碼2,798億元，排名掉到第五；對英國在疫情前是加碼3,325億元，疫情減碼後，則三年內加碼金額降到2,422億元，排名第六。

美國因為債市及股市規模大，是壽險海外投資主要市場，因此金控集團近三年海外投資金額增加新台幣5.09兆元，其中美國市場就占35％以上，且金控已連續17季對美國增加投資，到2020年底投資曝險金額近5.61兆元，亦是所有地區金額第一高，美國亦以總曝險金額6.34兆元，維持金控海外曝險第一大國家。

金控集團去年連三季對大陸加碼投資，金額近新台幣2千億元，年底對大陸投資曝險近1.6兆元，排名第二高；金控集團去年雖連三季對英國減碼投資，金額逾900億元，但去年底對英國投資曝險金額仍近1.01兆元，排名金控集團第三大投資國。

而金控集團最長情的投資地區則是阿拉伯聯合大公國（阿聯），自公布此統計以來，長達22季加碼投資不間斷，等於五年半共加碼4,310億元，主要是近年些中東油源國頻繁到國際市場及台灣國際板發主權債券等，投資報酬率高，吸引壽險資金投資。

(工商 )