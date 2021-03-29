金門「小三通」何時復航？引起各方關注。衛福部長陳時中今天在答覆縣籍立委陳玉珍質詢時表示，只要符合檢疫條件，陸委會覺得可行，他個人對重啟小三通樂觀其成，同時也承諾「若需要幫助，我們也可以來協助。」

金門縣長楊鎮浯在3月中旬即帶領相關主管赴陸委會，向立委邱太三提出「金廈防疫泡泡」方案，建議隨著疫苗問世和兩岸疫情趨緩，逐步恢復「小三通」正常往來，具體建議是初期每2周試行1班往返，載客數上限是77人，開放對象則以有人道、就學和工作需求的金門鄉親與陸籍配偶為主。

陳玉珍在今天立法院衛環委員會中，再以小三通何時重啟？質詢衛福部長陳時中。陳部長則以「符合檢疫條件」、「陸委會評估可行」2點做為答覆。

陳王珍指出，金門「小三通」因為疫情停航1年多，導致各行各業遭到嚴重衝擊，過去1年她爭取各項紓困方案，包括計程車、遊覽車業者、觀光特產業者及承租國家公園的民宿業者、船務代理業在內，均協調中央各部會持續給予補助，她也建議中央若邊境關閉到今年下半年，中央應將因「小三通」關閉影響的商家業者，繼續納入紓困4.0之中。

(中時 )