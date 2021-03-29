時下許多男子總是會到色情場所「洩慾」！有一名人夫因為妻子兩年不肯與他行房，於是偶爾到按摩店做「手工半套」服務，可是原以為只是要發洩、舒壓，不料卻認識一名互相傾訴心聲心按摩師，對方還在某次按摩後主動獻身，還躺在他懷中說：「如果我是你老婆有多好。」

這名人夫在臉書社團《匿名公社》發文開頭寫道：「不偷不搶，高道德標準請閉眼」。接著說，妻子2年不肯與他行房，自己就習慣到街上的按摩店按摩，偶爾會做「手工半套」舒壓，直到半年前，店內來了一名剛失婚的新師傅「喵喵」，起初因為剛入行不熟悉手還會發抖，自己就以熟客的指導她按摩方式，久而久之兩人談得來，近半年來就常找她服務。

「只是萬萬沒想到，這名女按摩師似乎對我日久生情，有次在進行較『深入』按摩時，竟然主動『獻身』，她拒絕我給她的加錢後，每次過去找她，就自然發生了。」原PO還說，這名女按摩師似乎已經暈船了，還躺在他懷中說：「如果是你老婆該有多好！」，讓他當場嚇傻：「太恐怖了，妳發洩後腦袋打結，千萬別這樣！」

貼文曝光引起網友熱烈討論「她暈船了捏，不怕她跑來你家亂，要當你老婆？」、「別再去了，現在離開她還來得及」、「建議你趕快換店，因為我相信一句話：不用錢的永遠是最貴的」、「危險，擦出感情就完了」、「如果這名女按摩師越陷越深，後果就不堪設想了」。

(中時新聞網)