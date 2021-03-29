8月28日公投日，除了「重啟核四」公投確定成案，「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等3項公投案可望成案。根據親綠媒體一項最新國政民調顯示，有45.6％民眾認為核電「利大於弊」、47.9％支持「珍愛藻礁公投」，這幾項民意指標，顯然都與蔡政府的施政方向不同，但總統蔡英文的3月信任度，始終維持在6成左右的高檔狀態，顯示蔡英文信任度不受大環境影響。針對即使有「反萊豬」等爭議，蔡英文的民調卻仍不降，媒體人吳子嘉分析指出，這個弔詭的現象，顯然是因為民眾對政府的不信任感，都被外部壓力大量抵消了。

《美麗島電子報》公布最新國政民調顯示，蔡總統3月的信任度59.4%，比上月微增0.2個百分點；36.3%則為不信任度，比上月增加1.7個百分點，未明確回答的有4.3%，顯見民眾對蔡總統今年以來的信任度評價非常穩定。

針對蔡英文的民調，媒體人吳子嘉分析指出，弔詭的是，從食安、環保，到台灣人最在意的經濟發展，蔡政府的政策方向，充斥著與主流民意相左的狀況；但卻幾乎無損蔡英文的民意基礎，甚至出現一種「我反對你的行為，但我支持你這個人」的矛盾現象。他認為，民眾對政府的不信任感，顯然都被外部壓力大量抵消了。

吳子嘉點出，從政治學理來看，很難找到特定名詞來形容這是什麼狀況，但顯然跟台灣與大陸之間愈趨嚴峻的對立脫不了關係。也就是說，在動盪的兩岸與國際局勢中，蔡政府只要繼續扮演「國家安全守護者」的角色，預料還能繼續維持好一段時間的安定執政。

吳子嘉接著表示，民進黨政府中央政權的穩定，不見得能讓地方縣市受到庇蔭，從四大公投案的成形，暴露出不滿內政的民怨確實存在，相關政策若堅持不給轉圜的彈性，順應民意來調整修正，2022地方選舉，終究會成為老百姓宣洩怨氣的出口，因此蔡政府不應挾民調而自恃。

(中時新聞網)