梧棲小客車與聯結車相撞 2人受傷 20:042021/03/29 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小客車與聯結車相撞造成2人受傷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市吳姓男子29日駕駛小客車，行經梧棲區向上路9段，不慎與黃男駕駛的聯結車發生碰撞，小客車嚴重凹陷，吳姓及乘客受傷送醫，雙方均無酒駕，警方正在釐清肇事原因。 吳男今天傍晚4時許，駕駛小客車沿港埠路1段引道內側車道往向上路9段方向行駛，至事故地點左轉與黃男駕駛的半聯結車，沿向上路9段內側車道西往東方向直行，兩車不慎發生碰撞。 吳姓男子與乘客2人受傷，緊急送梧棲童綜合醫院救治，警方指出，雙方駕駛酒測值均為0，正確肇事原因待釐清中。 國道超車攔停 3車連撞釀1死2傷 清明連假疏導車潮 苗栗警方加強取締違規停車 (中時 ) #駕駛 #小客車 #聯結車 #向上路 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市車禍 疑車速過快失控 整輛車開上鋼索四腳朝天 06:142021/03/29 社會 趕接送小孩國3撞車翻覆 女命大僅輕傷送醫 16:132021/03/29 社會 遊覽車召回8成 交通部：不影響清明連假 10:542021/03/29 生活 休旅車撞山壁四輪朝天 19歲男子頭部重創 13:352021/03/29 社會 「六條通」毒販遭警攔檢 連開21槍制伏 12:182021/03/29 社會 失智爺奶成麵包師 忘憂車前進社區販售 17:392021/03/29 寶島 豪華純電旗艦逐漸揭開神秘面紗 Mercedes-Benz率先釋出車室定裝資訊 11:082021/03/29 汽車情報-汽車新聞 太平警治安簡訊發送 在地警政訊息一把抓 13:072021/03/29 寶島 花蓮救助山難 公益團體捐災情勘查車 04:102021/03/29 地方新聞 清明連假將至 大溪警方實施交管 15:582021/03/29 寶島 車城洋蔥文化節清明連假登場 名字同音「一ㄤˊ」或「ㄘㄨㄥ」免費採洋蔥 17:402021/03/29 寶島 寶島熱門新聞 八卦山脈神奇湧泉19年不間斷 全國缺水但彰化這裡不怕 - 寶島 中市推動低碳無油煙校園 130校廚房鍋爐設備汰舊換新 - 寶島 二水源泉村花旗木盛開 緊鄰鐵道成網美祕境 - 寶島 空姐登金門太武山 第一高峰增添好風光 - 寶島 守護先人祖產 金門公告繼承登記 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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