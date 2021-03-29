台中市吳姓男子29日駕駛小客車，行經梧棲區向上路9段，不慎與黃男駕駛的聯結車發生碰撞，小客車嚴重凹陷，吳姓及乘客受傷送醫，雙方均無酒駕，警方正在釐清肇事原因。

吳男今天傍晚4時許，駕駛小客車沿港埠路1段引道內側車道往向上路9段方向行駛，至事故地點左轉與黃男駕駛的半聯結車，沿向上路9段內側車道西往東方向直行，兩車不慎發生碰撞。

吳姓男子與乘客2人受傷，緊急送梧棲童綜合醫院救治，警方指出，雙方駕駛酒測值均為0，正確肇事原因待釐清中。

(中時 )