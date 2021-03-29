農民職災保險2018年推出，中央補助外，桃園再加碼，市籍農民每年只要90元就能享有保障，但推動3年投保率不到3成，挨批宣傳不夠、美意打折，農業局說，至今已理賠142件、412萬餘元，投保率在全台排名第5，會持續加強宣導，研擬加入農保者強制投保職災險。

議員劉勝全說，農民職災保險2018年11月開辦，每月只要15元提供醫療、傷害、身心障礙給付及喪葬津貼等4項保障，只要有實際從事農業工作就能投保，有加入第三類健保的軍公教退休者或外籍配偶也能申請，且和農保等職業保險不衝突，保障更全面，原規定中央和地方各補助2成，桃園加碼到3成，市籍農民只需負擔一半、每月7.5元，就能享有保障。

劉勝全說，保障包括門診50元、住院每日900元，傷病最高14萬8920元、身障也有最高61萬2000元補助，不幸亡故也有30萬6000元，但農民職災保險採「自願性」，推動至今僅有1萬4027人投保，執行率不到3成，直言農業局宣傳不力，讓政府美意打折扣，要求加強向農民宣導，明年投保率要拚過半。

輔導科長洪彩燕指出，職災保險規定要從事「農業工作」受傷才能理賠，坦言農民認為舉證困難興趣缺缺，目前全市投保率為29.85％，高於全國平均投保率27.46％，她也強調，截至目前為止，已理賠142件，包括135件傷害給付185萬7454元、1件身心障礙給付42萬8400元和6件喪葬津貼183萬6000元，總計達412萬1854元，

洪彩燕說，舉凡樹上墜落、中暑、鐮刀割傷、農機具捲入、運肥途中車禍等都能理賠，前年曾有對夫妻採筍時，丈夫不慎滑落，妻子急著去救枕邊人，雙雙摔落山谷殞命，2人總計理賠61萬2000元，留給孩子經濟補償，強調保費不高，鼓勵農民踴躍投保。

(中時 )