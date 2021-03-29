Visa今天宣布，將允許使用數位加密貨幣 「USD Coin」在其支付網路上結算交易，這是主流金融行業越來越多地接受數位加密貨幣的最新舉措。

Visa首先彌合了數位和傳統法定貨幣的世界：使用美元硬幣（USDC），這是一種由美元支持的穩定幣，與Visa進行以太坊（最活躍使用的開源區塊鏈之一）上的交易。

USD Coin 是一種穩定的數位加密貨幣，其價值直接與美元掛鉤，1 個USD Coin等於1美元。Visa正在與Visa合作夥伴和全球最大的加密平台之一Crypto.com一起試用該功能，並計劃在今年晚些時候向其他合作夥伴提供USDC結算功能。

Visa數位加密貨幣業務主管庫伊．謝夫菲爾德（Cuy Shefffield）對此表示：「我們看到，全球消費者對能夠接入、持有和使用數位加密貨幣的需求不斷成長。我們也看到，客戶希望我們推出相應的服務，為消費者提供這種接入能力。」

支持將數位貨幣作為一種新型的結算貨幣，對於Visa的網路網路戰略邁出了重要的一步，該戰略旨在增強無論在Visa網路上還是在Visa網路上的各種形式的貨幣流動。通過利用其全球影響力，合作夥伴關係方法和可信賴的品牌，Visa致力於將獨特的價值添加到生態系統中，並使加密貨幣更加安全，有用和適用於支付。

Visa在去年花費了很多時間在Visa現有的資金基礎設施中建立了數位貨幣結算的途徑，該平台每天在數十個機構，200多個市場和160個貨幣中轉移數十億美元的資金。

Visa的標準結算流程要求合作夥伴以傳統法定貨幣結算，這會增加使用數位貨幣建立的企業的成本和復雜性。在USDC結算的能力最終可以幫助Crypto.com和其他加密原生公司從根本上評估新的業務模型，而無需在其資金和結算工作流程中採用傳統的命令。

Visa執行副總裁兼產品長傑克·福雷斯特（Jack Forestell）表示：「加密貨幣原生金融技術公司希望合作夥伴了解他們的業務以及數字貨幣形式因素的複雜性。」 「今天的公告標誌著我們滿足以穩定幣或加密貨幣管理金融科技業務的能力的一個重大里程碑，這實際上是我們每天所做工作的擴展，安全地促進了世界範圍內所有不同貨幣的支付。」

負責監督USDC許可的Center執行長David Puth表示：「Visa以多種形式的創新支付方式引領市場。我們對他們的努力印象深刻。我們將以建立在Center標准上的穩定幣來連接世界，這是我們的使命。」

而Visa的最新舉措將使用以太坊區塊鏈，不再需要將數位貨幣轉換為傳統貨幣才能進行交易結算。Visa還表示，已經與數位資產銀行 Anclage合作，並於本月完成了第一筆交易，即Crypto.com將 USD Coin 發送到Visa位於安克拉治（Anchorage）的以太坊地址。

(中時新聞網)