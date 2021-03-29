近期中國大陸兩會發布2021年《政府工作報告》為十四五計畫拉開序幕，國務院常務會議也宣告，將自今年1月1日開始提高製造業研發費用加計扣除比例至100％，也就是相關企業投入研發費用100元，在稅務申報時可按200元的研發費用抵扣。

資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，中國大陸研發費用的認定有明確的定義，基本上無法做到實質性創新或創造新知識的系統活動，均不適合做為加計扣除的研發費用。

除此之外，研發費用的組成也有嚴謹的規範，包括人員人工費用、直接投入費用、折舊或攤銷費用、設計測試費、以及其他費用等。公司應在現有的會計基礎上，設置輔助帳戶，在未來稅務申報時才能有所本。

當前中國大陸持續推行稅務系統「放管服」改革，台商企業較容易在當年度取得相關優惠，然而後續的監管才是重點。徐丞毅提醒，過去曾有案例因將研發產成品的相關材料費計入扣除範圍，但經深入瞭解該產成品可對外銷售，最終被稅局剔除相關材料費；也曾有企業將製造檢測部人員薪資納入研發費用，最終經比對盤查後，補稅加罰。

(工商 )