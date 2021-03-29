晟德（4123）公布2020年合併財報，全年合併稅後淨利48.86億元，歸屬母公司淨利37.86億元，每股盈餘8.5元。董事會會通過擬配發每股現金股利1.5元及股票股利1元，總計2.5元。

晟德表示，隨著轉投資公司陸續獲得資本市場青睞，集團流動性資產大幅提升，未來將持續藉由階段性、策略性調節獲利，穩固現金流水位。藉此晟德除可持續投入、擴大核心事業的發展，更可不受短期獲利波動影響、穩定配息與股東共享營運成果。展望未來，晟德將持續專注於核心事業的深度發展，並透過併購或引進策略投資人等方式進一步強化核心事業的競爭力與擴張，期待於2025年打造7～8個市值可達300億的生技獨角獸企業。

目前晟德事業體中，澳優（1717.HK）2020年營收為人民幣人民幣79.86億元，年增18.6％，逼近人民幣80億大關；歸屬母公司稅後淨利為人民幣10.04億元，年增14.3％。澳優除推出多樣營養保健品新品外，也提前布局特殊醫學用途食品（特醫食品），2020年澳優在台灣獲准第一個營養均衡完整配方特醫食品，也與兩岸學校及醫院合作，成功開發出以百萬華人基因資料庫為基準的華人專屬精準營養平台。

另外，東曜藥業（1875.HK）於2013年即開始布局ADC藥物生物新藥抗體偶聯藥物（Antibody-Drug Conjugates）研究，首款ADC藥物TAA013順利進入三期臨床試驗，並於2020年9月完成第一位病患（First Patient In）之收治，研發進度具備優勢。此外，東曜也積極拓展CDMO業務並啟動生物藥研發和產能擴充計畫。

鎖定全球生物藥CDMO市場潛力的永昕，除了今年在竹北生醫園區設立企業總部暨研發中心，進一步拓展新穎連續性製程技術的開發能力以及細胞治療、ADC藥物等創新生技產品之產品組合外，二廠也將於2021年完工。擁有「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台的博晟，受惠BiCRI已於臺中榮民總醫院於治療數位病人目前正加速拓展全國據點佈建，即將產生充沛現金流；而OIF平台的開放性脛骨骨折（BiG-001）產品，已於日前取得美國FDA核准執行一/二期臨床試驗許可，預計於2022年完成收案。

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