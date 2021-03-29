新加坡與馬來西亞高鐵計畫終止，兩國政府今天發布聯合聲明，馬國已針對新隆高鐵計畫所投入的花費及展延衍生的費用，賠償新加坡新幣1億281萬5576元（約新台幣21.8億元）。

新加坡和馬來西亞高速鐵路興建計畫展延2年，雙方仍無法在期限前對協議內容達成共識，於今年1月1日宣布計畫終止。星馬兩國當時表示，將遵守各自義務，採取因高鐵協議終止的必要措施。

新加坡和馬來西亞政府今天發布聯合聲明，馬國已針對發展高鐵計畫所投入的費用及展延計畫而衍生的相關費用，賠償新加坡新幣1億281萬5576元。

聲明表示，經馬來西亞政府核實程序後，兩國政府達成友好協議。這筆款項代表有關雙邊高鐵協議終止的「完全及最終」解決方案。

另外，兩國也承諾維持雙邊良好關係並促進緊密合作，為兩國人民尋求共同利益。

新加坡與馬來西亞於2016年簽署「吉隆坡-新加坡高鐵雙邊協議」，隨後在馬來西亞要求下，雙方同意將高鐵計畫展延至2020年12月31日。

根據星馬今年1月初發表的聯合聲明，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊馬國經濟，馬國政府對計畫內容提出調整，雙方雖對此進行數次會談，但仍無法達成共識，因而宣告計畫終止。

星媒報導，新加坡交通部長王乙康1月4日表示，星國已為高鐵計畫投入約新幣2億7000萬元。這些支出包括諮詢費、基礎設施設計費及人力成本等開支，但不包括徵地費用。

依原有規劃，這項高鐵建設全長約350公里，預計2026年通車，屆時往返新加坡與馬來西亞吉隆坡僅需90 分鐘，可大幅降低通勤成本，且有利雙邊經貿交流。

(中央社)