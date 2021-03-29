俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗開發商今天表示，已經和中國大陸廠商達成協議，將從5月開始在中國生產6000多萬劑衛星-V疫苗。

為衛星-V疫苗的開發提供資金的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund,RDIF）表示，它和深圳源興基因技術公司「已經同意合作在中國生產6000多萬劑衛星-V疫苗」。

俄羅斯主權財富基金RDIF表示，這些分兩劑施打的疫苗數量將足夠約3000萬人接種，並補充說，疫苗將在5月開始生產。

俄羅斯直接投資基金執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在聲明中說：「與深圳深圳源興基因技術公司合作，將使我們能夠在中國生產衛星-V疫苗，從而增加提供額外數量疫苗能力，因為我們看到全球對俄羅斯疫苗需求持續增加。」

西方指責北京和莫斯科利用疫苗做為贏得地緣政治影響力的工具。

俄羅斯和中國否認他們試圖使用疫苗來展現影響力的說法，並指責西方國家囤積疫苗，對窮國造成傷害。

(中央社)