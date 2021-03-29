行政院長蘇貞昌。（資料照片）

台灣面臨缺水危機，而行政院長蘇貞昌面對此問題也多次做出回應，但相關內容引起外界議論、在野黨批評。《中時新聞網》整理回顧蘇揆令人印象深刻、談缺水的內容，讓讀者研判，台灣缺水有解嗎？

回顧蘇貞昌談缺水，其實從去年就開始，但他當時曾神解、拿台灣和撒哈拉沙漠相比，讓不少人傻眼，PTT網友批評聲浪多，像是有網友說「台灣四面環海還和撒哈拉相比？」「什麼智慧發言」、「質疑蘇院長的知道大樓B1-B3多少停車位嗎?」

國民黨文傳會副主委黃子哲日前則表示 ，蘇貞昌在2020年12月7日召開中央災害防救會報中，竟提議效法新加坡，利用高速公路的下層空間，積極開拓雨水收集系統來儲存水源，要求經濟部研議其可行性，此舉令他痛批「荒謬無比」。

對此，行政院發言人羅秉成說，新加坡有調節池分洪道，台灣台中、嘉義、南投及高雄匝道也有水撲滿、滯洪池等建設，才能在這次大旱時，至今還有水可用，如果沒有這些預先評估及超前部署作為，科學園區早已停擺。

另外，蘇貞昌盼各部會都設法運用水資源。不過，藍營仍認爲政府治水無效，即使早知道問題、最後也是沒法解決。

如今缺水危機嚴重、蘇的相關回應還是遭藍營批評只是話術。

以下就整理列出蘇貞昌對缺水的主要說法，看看台灣近半世紀的旱災，能有解嗎？

◎2020/10月：到石門水庫視察指出，與台灣同緯度有撒哈拉等3大沙漠，應是缺水的，「台灣的水是老天爺賞臉」。

◎2020/12月：藍營踢爆蘇貞昌在去年12月7日召開中央災害防救會報，針對旱災因應處置及整備計畫，蘇揆請經濟部水利署就空間、時間與使用等多元面向，來規劃確保台灣未來整體水資源，並請科技部、農委會、國發會等相關部會配合，甚至還舉新加坡利用高速公路下層空間積極開拓雨水收集系統為例，請政委吳澤成研議其可行性。

◎2021/3月：苗栗、台中自4月6日起率先「供5停2」限水，不過其他綠營執政縣市卻還未限水，引起藍綠有別的疑慮。對此，行政院長蘇貞昌今天受訪駁斥表示，限水分藍綠真的是天方夜譚。

◎2021/3月：經濟部長王美花日前「鑿井說」引發外界討論，行政院長蘇貞昌表示，政府在3年多前投入19億6000多萬元，開鑿1250口準備抗旱的水井，因為有這樣的超前部署，這次啟用部分水井取用水源，甚至比整座新竹水庫的水還多。

◎2021/3月：國民黨抨擊蔡政府4年投入1100億編列大筆「前瞻基礎建設」預算，卻無法解決台灣缺水問題；蘇貞昌表示，錢花在建設上，每一分都是值得的，今天台灣面臨百年來最嚴重旱災，我們還能撐到現在，就因為政府有花錢「前瞻部署」。

蘇貞昌缺水金句。

(中時新聞網)