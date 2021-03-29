新北市42歲張姓男子26日暗夜侵入桃園區大林路民宅行竊，失風被林姓屋主兒子發現後竟殺人逃逸，桃警不到1天逮捕歸案，桃院裁定收押，桃園市長鄭文燦29日親赴桃園警分局頒發獎金，表揚破案有功人員，肯定警方打擊犯罪的辦案能力，讓市民安心。
張姓男子26日晚間闖空門行竊，41歲林男正好返家，雙方發生扭打，張竟持預藏水果刀狠刺林男心臟逃逸，林男負傷追了50公尺仍傷重倒地，緊急送醫不治，桃園地檢署認定張涉犯強盜殺人罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞向法院聲請羈押，桃園地院准予羈押、未禁見。
桃園市長鄭文燦29日上午在警察局長陳國進陪同下，前往桃園警分局表揚有功人員，他表示，桃警第一時間成立專案小組，分析影像、釐清逃逸路線，再循線前往新莊埋伏逮人，不到1天就拘提到案，還起出凶刀、鞋子、被害人信用卡等，罪證確鑿。
鄭文燦感謝警方迅速破案，展現高超辦案能力，讓市民安心，也還給林男家人一個公道，強調警察是維護社會治安、保障民眾安全的中堅力量，有警察在的地方，民眾就會多一份安全感，期許警方能持續精進治安維護工作，讓民眾能更安居樂業。
(中時 )
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