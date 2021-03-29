受長賜輪卡住蘇伊士運河影響，大陸的國際物流服務平臺近日收到中歐班列的諮詢量較早前多出了一倍。儘管中歐鐵路運輸成本比海運高出約50%，但比起空運還是低了許多。（圖／微博）

全球各地因新冠疫情不穩減少海路運輸以來，海運成為最緊俏的貨運方式，不料近日台灣長榮海運外租船長賜輪擱淺埃及蘇伊士運河，導致全球貨運延誤，貨運業主回過頭來再找路運協助疏運，其中由亞洲經陸運通往歐洲的中歐鐵路趁機大展所長，貨運量大幅上升。

據陸媒《央視新聞》指出，目前無論是就地等待或繞行非洲好望角，被堵在蘇伊士運河船舶都將付出額外的成本，若繼續依賴海運，貨主可能會面臨4月份沒有船期或者是運價大幅飆漲。

報導稱，受到長賜輪卡住蘇伊士運河影響，大陸一些國際物流服務平臺近日收到關於中歐班列的諮詢量較早前多出了一倍。儘管中歐班列的運輸成本比海運高出約50%，但比起空運還是低了許多。由於蘇伊士運河擁塞船舶何時能完全疏通還難以預料，勢必嚴重影響4月甚至到5月的運價，甚至可能有錢也不見得拿得到船期，可能得承擔更大的延誤風險。

雖然長賜號部分船身在週一已成功浮起並重新導正約80%，但隨著運河兩側的船舶數量已累積至300餘艘，即便長賜號能夠順利開走、運河恢復暢通，疏散船舶方面也需至少數日，目前估計有30萬個標準貨櫃箱的貨物積壓。

《東網》引述香港業者指出，由於電子產品、健身用品需求急增，又不適合空運，因此轉向中歐鐵路，但鐵路雖不斷增加運力，面對暴增的市場需求仍然不足應付。大陸深圳的經紀人稱，目前有20%至30%的客戶已改為鐵路運輸。

其實自去年疫情爆發開始，國際海運價格急劇上升，且運輸時間加倍，因此有部份企業決定改用鐵路運輸至歐洲各國。據統計，今年前2個月，從中國開往歐洲貨運列車超過2000班列，是2020年同期的2倍。官方提共的資料顯示，2020年中歐班列發車量同比增長50%，較2016年則更增長6倍之多。

報導指出，中歐班列是過去10年大陸積極推動的鐵路貨運運輸。首列於2011年3月19日由重慶往德國杜伊斯堡開通後，成都、西安、鄭州、武漢、蘇州、廣州等數十個城市也陸續開通去往歐洲多個城市的貨櫃火車班列。目前已有西、中、東3條中歐班列運行線，分別經由新疆霍爾果斯、內蒙二連浩特與綏芬河出境。去年中歐班列共開行1.24萬列次，發送113.5萬個貨櫃，年比分別成長50%、56%。中歐班列已可從大陸數十個城市，通往歐洲90多個城市。

(中時新聞網)