警政署長陳家欽的愛將張博鈞酒駕，卻被提報升任刑大主管職。國民黨台北市議員王鴻薇爆料，民進黨內不只張博鈞，還有總統府發言人Kolas Yotaka和前民進黨新聞輿情部主任孟義超2人也是酒駕高升，更譏諷「想來民進黨喝了再上，酒駕升官不失業」。

王鴻薇批，民進黨過去酒駕案例，可所謂劣跡斑斑，罄竹難書，包括現任總統府發言人谷辣斯也都是酒駕後，照樣居高位的例子，台灣從酒駕零容忍，變成酒駕都容忍，真的好像不會喝都不好意思加入民進黨了。

王鴻薇補充，當時總統府發言人Kolas Yotaka酒駕，因此離開行政院發言人，沒想到左手轉右手，再去總統府當發言人，堅守發言崗位，敬業精神令人敬佩。前民進黨新聞輿情部主任孟義超，也是酒駕依法送辦。張博鈞當年跟陳家欽參加陳菊市長的盛宴後，酒駕回去，還撞傷六個人，結果現在要升主管。其實不只跟對人，是跟對黨才對。

警政署長陳家欽的愛將張博鈞酒駕，卻被提報升任刑大主管職國民黨台北市議員王鴻薇爆料，民進黨內不只張博鈞。（本報資料照片）

王鴻薇指出，張博鈞的高雄市警局人事任命也引起高雄市議員黃紹庭的不滿，他在臉書發文質疑，陳其邁酒駕零容忍的雙重標準；後來在輿論譁然，據聞張博鈞的任命將被取消。不過，民進黨對酒駕都容忍不是第一次，如此一路升官。在民進黨酒駕沒關係已經是最惡劣示範。

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(中時 )