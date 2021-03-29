一位網友近日發現機車坐墊上突然被貼上紙條提醒「這格我已經停20年」，對此感到非常傻眼。(摘自爆怨2公社)

習慣不是一天養成的，不少人停車、乘車久了，自然會有習慣座位，若突然改變難免會感覺奇怪。一位網友近日發現機車坐墊上突然被貼上紙條提醒「這格我已經停20年」，對此感到非常傻眼。他將照片上傳到網路後立刻引起熱議，網友紛紛直呼，「真不要臉！」

原PO今（29日）在臉書社團《爆怨2公社》上表示，機車坐墊上被人貼上一張約A4大小的紙條，並在上面寫道，「先生／小姐您好：這個停車格我已經停20年，謝謝。」對此留言，原PO則淡定回應道，「如果你在這個社團裡面我想跟你說，你好，這個車格我已經停兩天，謝謝。」

文章曝光後，吸引超過萬人前來按讚，網友留言表示，「他已經停出感情」、「為什麼都有這種人，停20年就你的了喔」、「翻譯年糕：這個停車格被我霸佔20年了」、「停了二十年就你的？地權證明拿出來這是你的地」、「真不要臉！這種話講的出口」、「然後勒，停久就你的喔，權狀拿出來再說」。

對此，不少網友更幽默傳授如何回應這位當事人，「停20年了，現在該換人了」、「所以要把你當地基主拜嗎？」、「下一個20年，由我來守護」、「過去20年，我來不及參與。但，未來20年一定有我」、「恭喜你過20年終於知道這是公用停車格了」、「跟他說不好意思中斷你連停紀錄，下次再努力」、「也就到此為止了」。

(中時新聞網)