位於高雄市岡山區的強茂半導體工廠，今（29）日不明原因突然起火燃燒，現場濃密黑煙不斷竄出，場面相當驚悚，許多員工趕緊逃出工廠。國民黨政策會專員、高雄市前鎮區青工會會長呂謦煒質疑，高雄工安怎麼了？號稱「兩年拼四年」的陳其邁市府，在工安表現上竟完全不及格，對工安問題竟如此不上軌道，怎能讓市民安心？

呂謦煒指出，高雄近期工安事故頻傳，從最近華王大飯店工人墜亡案，中油大林廠火警案，多起工人沼氣死亡案，乃至於前鎮乙烯外洩事件等等，事件情節雖有輕有重，但不可否認都是對工人乃至於周遭生活的人民百姓生命財產安全的嚴重危害。陳其邁「已組成專案小組加強工安」的說法言猶在耳，卻又發生強茂火警案。「陳其邁難道又在空口說白話？還是只會用嘴治理高雄？」

呂謦煒猛批，高雄在工安上，連續發生多起意外，近期治安表現，也讓市民非常擔憂，表現不僅是全台最差，滿意度也敬陪末座。陳其邁的「兩年拼四年」，難道只有拼口頭，而不拼實質？難道只是拼權位，而不拼政績？

(中時 )