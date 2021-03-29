吳姓網友罵邱于軒，兩方在臉書互槓。（取自臉書「打馬悍將粉絲團」／袁庭堯高雄報導）

高雄吳姓網友2019年在臉書「打馬悍將粉絲團」內留言罵國民黨高雄市議員邱于軒是「垃圾議員」，遭邱提告獲不起訴。但事後吳男在網路上大肆轉貼，嘲笑邱于軒，邱據此再提起民事訴訟，高雄地院日前判吳男侵害邱名譽，需賠1元及登4大報全國版刊登半版道歉聲明。此事也在網路上引起熱議，許多網友嘲諷該名罵人吳姓網友，刊登廣告花費記得找民進黨報帳。

2019年5月8日臉書「打馬悍將粉絲團」分享一段邱于軒在高雄市議會質詢的影片，並引發網友熱烈討論，有一名吳姓網友留言「沒有素養的垃圾議員，邱于軒上次還造謠海音開放了民眾只會去上廁所沒錢聽音樂」，被邱于軒看見，邱以本人私密帳號直接回文「已截圖，感謝指教」，面對網友質疑「好大官威」，邱回文強調「只是想嚇阻網路霸凌」，並對該名網友提告。

法官認為，邱是議員，在議會言論雖可受公評，但吳男的言論已讓民眾產生邱不具備市議員應有的能力、人格也有瑕疵不足擔綱議員角色的印象，造成邱名譽受損，最後判吳男敗訴，須賠邱1元並刊登四大報全國版半幅廣告道歉，全案仍可上訴。

此事在PTT引起網友熱議，又不少網友揶揄吳男，刊登廣告的開銷，可以找民進黨政府報帳，「記得打統編報帳」、「跟黨部報帳啊」、「沒事可以報公帳，去找黨的網軍小組組長報公帳」、「打行政院統編報帳就可以了」。

但也有網友討起刊登廣告要花多少錢，「登廣告不是很貴」、「早知道寧可花幾萬和解…登報道歉超貴」、「覺得法官根本不知道登報多貴吧，判決內文說考量薪水結果判登報」、「登報比罰錢還貴，笑死」。

此外，國民黨台北市議員游淑慧今(29日)也在臉書上表示，「來吧，在報業不景氣的現在，于軒的方式真是佛心來著，公然汙辱就要公開道歉，法官的判決很合理」。

(中時新聞網)