自從馬斯克（Elon Musk）在Twitter上透露他的公司特斯拉（Tesla）將開始接受比特幣作為付款方式以來，比特幣的價格就出現了嚴重的波動。

特斯拉通過接受比特幣支付吸引了大量關注，但從歷史經驗來說，這恐怕仍然是這位矽谷鋼鐵人的一次行銷。未來取消的可能性極大。

2010年5月22日，一位名叫Laszlo Hanyecz的程式工程師，在bitcointalk論壇上用10000枚比特幣買了兩個披薩，成為比特幣發展史上的傳奇事件之一，而5月22日這一天也被比特幣愛好者們冠名為「比特幣披薩節」。

當時，按所有標準衡量，這些硬幣一文不值，甚至還不到一美分。而這個通過完成有史以來第一筆涉及比特幣的商品交易記錄，而獲得了許多成就並創造了歷史。

Laszlo Hanyeczcspent在披薩上花費10,000 BTC，目前價值約十億美元。

這就是兩個美味的比薩如何解決這個難題的原因，以及為什麼像特斯拉這樣的更有價值的東西最終仍然會是一個不好的選擇。

在十年的時間裡，人們可能會為在汽車上花費一整枚硬幣而感到震驚。這些人和Laszlo之間的主要區別在於，他是一位永遠成為加密貨幣歷史代名詞的先驅，可能是其發展成為當今貨幣的主要因素。

儘管接受比特幣進行線上支付並不實際，但由於這些年來，比特幣作為一種新生事物，自帶新聞效應，所以很多公司都願意把「接受比特幣支付」作為一種行之有效的公共手段，無論是Dell或是Steam，在宣佈接受比特幣支付之後都紛紛登上各媒體的頭條，雖然由比特幣產生的業務未必很多，卻能夠獲得大量的免費廣告機會，如今，最近這麼做的公司是特斯拉。

這個評論並不是侮辱任何人冒險並用他們的比特幣購買特斯拉，而是一種現實，事後見識可能最終使這筆交易令人遺憾。對於以BTC付費的人來說，歸還特斯拉也是一個陷阱。

特斯拉現在要花費將近一整枚硬幣，這比兩個披薩要貴得多。但是，考慮到汽車開出一剎那後，汽車的貶值速度是多麼快，以及比特幣在未來幾年內最終將攀升到何種程度，這可能會使購買帶有BTC的特斯拉變得與2010年Laszlo的交易一樣令人遺憾。

(中時新聞網)