一名大陸30歲男子小明（化名）相親10幾次後，終於與相處半年的老婆結婚，新婚夜當晚，他累得洗完澡就躺在床上準備入睡，可是新娘子卻精神奕奕，頻頻跑廁所，她好奇跟去查探究竟，不料推門進去竟然看到令人作嘔的一幕，當場把婚宴吃的東西全都吐出來，可是當他得知真相後，一個暖心的舉動卻讓新娘子感動對他說：「我終於找到真愛了」。

據陸媒「網易新聞」報導，小明小時候摔斷腿，走路一拐一拐，讓他到30歲還交不到女朋友，最後在父母的安排下，相親10幾次，最後終於遇到一位比他小1歲的女子，雖然對方離過3次婚，可是2人相處半年後覺得合得來，就決定結為夫妻。

新婚夜當晚，小明送走所有客人後覺得很累，回房洗完澡就躺在床上準備睡覺，可是妻子卻毫無睡意，即使關了燈還是不斷往廁所裡跑，小明感到好奇，就偷偷跟進去想知道老婆在廁所裡做什麼。不料門一開，老婆竟然坐在馬桶上吃東西，小明看到這一幕瞬間反胃大吐，經詢問才知，老婆從小就是個「大胃王」，平常一餐最少吃5碗飯，這也是她前3段婚姻，被老公及婆家嫌棄的離婚原因。

新娘子的秘密被老公知道後緊張的問：「你會不會因為我太會吃跟我離婚？」小明卻會心一笑的說：「妳想吃可以光明正大的吃，我不會介意妳吃多，我養得起」，妻子聽後感動的緊緊抱住小明說：「我終於找到真愛了！」。

(中時新聞網)