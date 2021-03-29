桃園市每年有5千多隻走失、遊蕩的狗貓被補進收容所，導致收容所爆量，議員鄭淑方認為應做好源頭控管，建議師法歐美，評估將寵物晶片與GPS結合，讓飼主能有機會在走失的24小時黃金時間內找到心愛寵物。農業局長郭承泉表示，將依經費和可行性評估。

鄭淑方說，現今社會毛小孩已跟家人一樣，法規規定飼養4個月內要植入晶片，但她認為，晶片制度只能被動通知，建議動保處參考社會局發放多年的失智老人「愛心手鍊」措施，優先製作犬貓「愛心項圈」，將寵物主人的連絡電話及晶片號碼刻寫在項圈上，民眾若在路上看到佩掛愛心項圈的遊盪狗貓，就能循電話盡快通知飼主，不用再捕捉去動物醫院掃瞄晶片。

鄭淑方還提到，「愛心項圈」可納入目前新屋收容所的鼓勵認養方案中，併同晶片、絕育、狂犬病預防針等，一律免費，作為吸引民眾認養的誘因。

鄭淑方也要求市府盡快推動寵物長照及安養制度，因為桃園市飼養寵物的比例越來越高，隨著醫療進步，不只人口邁向老年化、寵物也越活越久。飼主老了、生病、死亡，寵物就被棄養的情況屢見不顯，還有一些是因為寵物癱瘓，飼主無力照顧、或久病醫療費高昂而被棄養，桃園新屋收容所也接到越來越多被遺棄的老狗個案，目前雙北都已經有寵物日托、長照機構，成為寵物業新的商機，新北甚至已設有130間類似機構，桃園卻連一間都沒有，要求動保處要加快腳步，後來居上。

動保處長王得吉表示，晶片需要植入犬貓皮下，體積不能太大，且GPS定位器有電池問題要克服，建議飼主可購買市售的GPS項圈，以外掛方式讓寵物配戴，至於認養寵物就免費送愛心項圈部分，會再評估經費後決定是否推動。

(中時 )