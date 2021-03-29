國民黨主席7月即將改選，成為關注焦點。親綠媒體3月針對國民黨主席進行民調，有53.2%的受訪者認為前新北市長朱立倫扭轉國民黨最佳人選，超過現任江啟臣24.8%。資深媒體人陳敏鳳表示，就要看國民黨員是否買帳了。不過她也點出，民進黨府院黨雖然都有高民調，但在核四公投及藻礁公投案上，民意顯然都跟政策反向而行，民進黨內甚至有人高調提出反公投。

《美麗島電子報》針對國民黨目前表態及可能的黨主席人選進行調查，在可以複選的情況下，朱立倫以53.2％的支持度，贏過江啟臣的24.8％、韓國瑜的17.3％以及連勝文的15.7％，未明確回答的則有26.4％。至於誰的兩岸關係主張可以比較受民眾接受？朱立倫仍以50.6％領先，其次依序為江啟臣25.5％、韓國瑜18.6％、連勝文16.7％，未明確回答的則有24.0％。

陳敏鳳對此撰文分析表示，最新民調中，朱立倫是國民黨下屆黨主席最適合的人選，但是朱立倫的個性和風格，也欠缺政治明星魅力，讓他每次被看好，卻屢次吃敗仗，也飽受自私的批評。這次朱立倫雖然還沒有宣布參選，但傳聞已經鴨子划水，私下攏絡不少地方派系，到時就看朱立倫如何借東風了。而國民黨內各方勢力錯綜複雜，未來如果國民黨有各派系的結合，如韓江結盟，或許可能跟朱立倫有一拚的力量。

陳敏鳳點出，依照目前總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌民調如此高，國民黨若不能好好振作，蔡政府可能成為台灣第一個沒有被政黨輪替的政府，國民黨在野時也會寫上史上最長的時間。不過，民進黨未來也不輕鬆，府院黨雖然都有高民調，但在核四公投和藻礁公投案，民意顯然都跟政策反向而行，民進黨內甚至有人高調提出反公投，究竟是對是錯，就要看決策者的智慧。

(中時新聞網)