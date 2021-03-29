五月天的「好好好想見到你」演唱會連2周在台南登場，今（29日）第5場也是他們成軍24周年的日子，除了滿場2.4萬觀眾同歡，場外同樣擠滿人潮，約逾3萬人一起在絢爛煙花下慶生；阿信今在歡笑聲中，向滿場歌迷喊話五月天會一直唱下去：「我們撐到現在還可以開演唱會，沒那麼快走下坡，除非你們把我們推著滾下去。」

五月天24年來征戰無數指標性萬人場館，包括台北小巨蛋、高雄世運主場館、北京鳥巢、英國溫布利體育館、紐約麥迪遜花園廣場Madison Square Garden、紐約布魯克林籃網隊主場館的Barclays Center等，今成軍日二度回到台南開唱別具意義，演唱會開始前數小時，設置在場外的五月天大型看版，已聚集大批五迷合照留念，且今晚現場觀眾情緒亢奮，2.4萬人嗨唱整晚，連冠佑也忍不住說：「你們的聲音真的很大，昨天有吞喉糖是嗎？」

五月天成軍24年屢登上國際媒體。（相信音樂提供）

「好好好想見到你」台南演唱會強攻媒體版面，引爆網絡流量與社群洗版，其實五月天成軍24年來屢創傲人紀錄，出道以來已舉辦約1200場大小型演出、累計超過800萬人次觀賞，總票房高達170億台幣；不僅如此，五月天更創下至少10項的傲人紀錄，包括一、首支登上紐約麥迪遜花園廣場的華人樂團；二、2012年征服可容納10萬人的北京鳥巢，成為華語第一團。

三是在英國溫布利體育館開唱；四、2013年他們將之前的巡演拍成3D電影，也是華語歌手第一人；五、隔年登上日本指標歌唱節目《Music Station》；六、「人生無限公司」巡演2年唱了122場，創下華人樂團單一巡演最多場次紀錄。七、2016年五月天重返鳥巢，3場共吸30萬人次，創該場地最多人數紀錄。

五月天成軍24年屢登上國際媒體。（相信音樂提供）

此外，八、2016年台北小巨蛋9場9萬人、2017年高雄世運主唱館4場20萬人，分別打破樂團在北、高兩地最多場次及人數紀錄；九、專輯總銷售突破1000萬張成績；十、曾受邀英國廣播公司（BBC）專訪、美國CNN之前也以標題「這個樂團能在一個城市賣完10場演唱會的票」撰寫新聞，屢次躍上國際版面為台灣爭光。

(中時 )