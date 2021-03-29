桃園區慈文路一間透天厝上周四驚傳虐狗，一名中年男性在頂樓持棍棒虐打狗隻，連棍子都被打斷，遭隔壁棟大樓拍下放上網，引爆網友怒火，動保處接獲檢舉前往，卻稱行為人不在，議員直言社會局遇到家暴都會緊急安置，痛斥消極，動保處長王得吉指出，第一時間查看狗隻並未有傷勢，無明顯危急狀況，今下午已完成訪談，將依動物保護法裁處。

議員彭俊豪說，桃園區慈文路190巷25日發生天台虐狗，有男子持棍棒打狗，甚至打到棍棒斷裂、手段殘忍，他接獲陳情後提供影片給動保處同仁，但是承辦人員僅是去現場看一下，找嘸行為人，推說狗兒說無明顯危急外徵就離去，讓他痛斥怠忽職守、態度消極。

「內傷用肉眼看的出來嗎？」彭俊豪說，像社會局處理家暴案都會緊急將被害人安置、與加害人分開，動保條例第12條也明文規定可以針對受虐動物緊急保護安置及取締，但在有明確證據情形下，承辦人員僅是「看一下」就要結案，5天過去仍然什麼進度都沒有，要求動保處立刻處理，盡快將受虐狗安置。

動保處指出，接獲通報後26日周五下午即在警方會同下，至通報地點訪視及稽查，但飼主未在家中，經飼主妹妹帶領至頂樓查看動物狀況，犬隻雖稍有消瘦，但未有外傷，也可正常活動，28日再次前往稽查仍未見飼主，今下午由當地里長協助，請飼主到里辦公處配合說明，動保處已完成相關事證調查及訪談，後續將依動物保護法裁處。

(中時 )