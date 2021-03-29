隨著國內景氣升溫、國際貨運成本持續增加，通膨疑慮再起，國發會今日邀集行政院主計總處、中央銀行、經濟部等相關單位研商通膨問題，龔明鑫會後表示，當前國內物價仍屬穩定，並無物價全面且持續性上漲的通膨現象。

不過，龔明鑫強調，油料費、麵粉、食用油、飼料與國際原物料價格連動性高，國際大宗物資價格上漲，恐影響國內部分民生物資價格，及1至2月營造工程物價平均漲幅達6.09％，營建物資上漲問題，行政院穩定物價小組已責成經濟部、農委會等密切注意，適時啟動穩定物價措施；並協調國內營建物料供需，及公平會查明是否有聯合調漲價格。

為掌握國內外經濟情勢，國發會今日邀集行政院主計總處、中央銀行、 經濟部等相關單位探討國內外通膨問題。龔明鑫指出，去（2020）年下半年，隨著全球經濟逐漸復甦，國際原油及大宗物資需求大幅上升，全球貨櫃短缺造成國際運費高漲，加上主要國家採行超寬鬆貨幣政策使美元偏弱，及美國拜登政府推動1.9兆美元紓困法案，均引發國際上對於通膨的疑慮。

龔明鑫說，參考IHS Markit等國際預測機構，今年全球消費者物價指數上漲應仍屬溫和。但原油、農工原料價格回升，對高度依賴原物料進口國家恐造成部分商品價格上漲壓力。國內外主要機構預測今年我國年增率介於1.0％～1.5％，發生通貨膨脹風險仍低。

但龔明鑫說，由於部分品項如油料費、麵粉及其製品、食用油、飼料與國際原物料價格連動性高，國際大宗物資價格上漲，恐影響國內部分民生物資價格。此外，今年1至2月營造工程物價平均漲幅達6.09％，營建物資上漲問題亦須關注。

雖然今年1至2月國內整體通膨率0.59％，漲幅仍然平穩，惟為確保攸關民眾生活的重要民生物資價格穩定，龔明鑫說，行政院穩定物價小組已責成經濟部、農委會等密切掌握國際大宗物資價格情勢與國內存量變動情形，適時啟動穩定物價措施，防患於未然。

因應國內營建成本上漲，龔明鑫說，也責成經濟部適時協調物料供需，並請公平會查明營建物資業者是否涉及聯合調漲價格而有違反公平交易法規定情事。行政院公共工程委員會也會與經濟部、公平會等保持密切聯繫，防止廠商趁機哄抬售價或無故延誤供料，共同維護市場供料及價格穩定。

(工商 )