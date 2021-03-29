戒備森嚴的總統府竟傳出警衛憲兵遭砍傷的重大維安事件，行凶的男子從軍史館偷了一把軍刀到總統府砍人，原因是想到總統府升五星旗。然而，行凶的軍刀曝光後，隨即成為焦點，這把偷來的軍刀竟然參與過「南京大屠殺」，刀柄上還刻著「南京之役殺107人」字眼。

2017年8月18日上午，男子呂軍億（51歲）持一把偷自軍史館的武士刀闖入總統府並刺傷憲兵後遭逮，警方從其包內搜出遺書和五星旗，他供稱犯案動機是要彰顯政治立場。據總統府方面指出，當天上午約10時15分，總統府南苑車道口遭嫌犯闖入，經執勤憲兵衛哨依標準程序警示制止不從，隨後迅速被第一線協勤衛哨官兵制伏，順利阻止男子進入總統府內。但過程中周姓憲兵遭暴徒以隨身刀械所傷，送台灣大學醫學院附設醫院急診，傷勢穩定。

呂軍億被逮後送到介壽路派出所問訊，警方在其包內發現遺書，寫道「每天準時收看央視新聞聯播、感受中國繁榮發展，早日完成中國統一」。呂男供稱，為了表達政治立場想到總統府升旗，「誰敢攔我，就砍誰」，並對受傷憲兵表示歉意。

2017年8月18日，男子呂軍億先到軍史館竊取武士刀後，想闖入總統府時砍傷戍衛的周姓憲兵，隨後被附近憲兵隊員壓制移送警局，而受傷憲兵送醫後幸無生命危險，案發後現場拉起封鎖線，讓鑑識人員蒐證。（趙雙傑攝）

警方調查，呂男闖入總統府前，一早7點多先搭捷運到萬華買鐵槌，10 點多持鐵鎚砸破國軍歷史文物館櫥窗，偷了把武士刀，再步行到總統府西側大門，闖入時拿刀攻擊憲兵。總統府當天適逢親子日活動，事發當時蔡總統正在總統府內參加活動。蔡總統在第一時間接獲報告，十分關心受傷憲兵傷勢；府方並派員前往探望遭攻擊受傷的周姓憲兵，並表示如果不是周姓憲兵在第一線積極反應，與其他執勤同仁奮勇將暴徒制伏，恐將造成更多意外。

呂軍億砍傷戍衛的周姓憲兵，隨後被附近憲兵隊員壓制移送警局。（趙雙傑攝）

呂軍億持刀闖入總統府砍傷憲兵，該把從軍史館偷來的日本軍刀大有來歷，上頭刻有「南京之役殺107人」字樣，是南京大屠殺時日軍進行殺人比賽的百人斬軍刀。據傳這把軍刀有多種靈異傳說，1999年前發生的軍史館女學生姦殺命案，嫌犯也供稱是受到此刀迷惑。不過，國防部強調都是穿鑿附會的流言。

圖為呂軍億犯案用的鐵槌和武士刀。（趙雙傑攝）

呂嫌傷人的武士刀上刻有「南京之役殺107人」字樣。（趙雙傑攝）

這把日本造98式軍刀，是抗戰勝利後，時任第16軍22師輜重兵營營長余鴻成，從日軍第一旅團接收的10把軍刀中的一把，最令人矚目的是，該把軍刀在近護手處的銅制夾刃上刻有「南京之役殺107人」的字樣，疑似就是南京大屠殺時，日軍少尉野田毅與副佐向井明敏進行殺人比賽，一個砍殺107人，另一個殺了106人的凶器之一。這把軍刀後來被中將魏炳文接收帶來台灣，1987年南京大屠殺50周年時，由他的兒子魏亮捐贈給軍史館典藏。不過，也有人認為，這種刀應是日本將校級使用的配刀，少尉階級的野田毅等人不可能使用。此外，此刀殺了107人後，刀刃卻沒有崩口、刀身也沒彎曲，也讓人覺得不可能。

有傳聞說，該把軍刀因殺人無數，三更半夜會有冤魂的哀號聲，也有曾在軍史館服務的士兵聲稱，一碰到這把刀就會濺血，館內的另把武士刀晚上還會發青光，所以館方曾一度把玻璃櫃撤掉，改掛在牆上一幅日本軍閥畫像手裡。軍史館1999年曾發生景美女中學生遭二兵郭慶和姦殺命案，郭嫌案發後辯稱會犯案是受到該把軍刀迷惑，是「武士刀要我這麼做的」。時任國防部發言人陳中吉表示，這把軍刀是典藏文物，希望能讓國人了解戰爭殘酷以及日軍暴行，對於穿鑿附會的傳聞，期期以為不可。呂軍億案經法院審理後，依殺人未遂、加重竊盜等罪處有期徒刑6年8個月，並賠償受傷的周姓憲兵150萬元。

(中時新聞網)