「雨田一二樓」，一個從名字看不出端倪的咖啡館，這是近來在花蓮藝文圈與外地旅人、在地鄰里引起話題的一個歷史空間。就在市區內不起眼的花草古早小巷弄內，可愛俏皮大方的老闆娘和好手藝老公，只想對在地鄉親與旅人說，「有時候寂靜是那麼美好、一個咖啡杯、一張桌子」，就讓大家來享受這個美好。

洋式傢俱、吊燈、略黃燈光色調配上老式皮沙發，一走進就有種走回記憶時空的錯覺。(戴志揚翻攝)

洋式傢俱、吊燈、略黃燈光色調配上老式皮沙發，一走進就有種走回記憶時空的錯覺。(戴志揚翻攝)

在市區的一隅，仿若走入了民國50年代的場景，時間和思緒抽離現代混沌的時空，在凍結的時空內，寂靜的用咖啡香安撫了一切。這是「雨田一二樓」教會來客的生活體驗。

透過看老沙發、坐老沙發，讓來到店裡的每一位旅人，能在視覺與觸覺交談後會心一笑。(戴志揚翻攝)

日洋文化折衷出衝突又和諧的浪漫氣氛，加上古早台灣社會文化元素，三者融合，讓來店的客人，也彷彿擔憂打擾舊時光般的靦腆起來。(戴志揚翻攝)

許多旅人喜歡到花蓮的原因，是因為喜歡花蓮的大山大海，但生活中的花蓮，卻也因日治時期的移民文化，呈現出融合日治傳統與台灣早期社會文化並陳的歷史風味，在街道與建築呈現多元的特色，如果想沉浸在時空的台灣早期生活文化，在「雨田一二樓」，就可在咖啡與甜點香氣中，享受穿梭時空之旅。

一杯咖啡香，就像和家人、摯友坐在當年家中客廳話家常般，享受內心的恬靜。(戴志揚翻攝)

在店內，可以看出老建築展現大正昭和時期嚴謹對稱的線條美學。(戴志揚翻攝)

在店內，可以看出老建築展現大正昭和時期嚴謹對稱的線條美學，內裝再搭配洋式傢俱、吊燈、略黃燈光色調配上老式皮沙發，一走進就有種走回記憶時空的錯覺，日洋文化折衷出衝突又和諧的浪漫氣氛，加上古早台灣社會文化元素，三者融合，讓來店的客人，也彷彿擔憂打擾舊時光般的靦腆起來。

這個暖暖歷史空間的誕生，是唸台大歷史的老闆和一輩子在日文翻譯裡打滾的老闆娘，為了實現小小夢想的時空穿越空間兒打造出的啡啡館。

最特別的是，店內特別用了大量4、5、6年級生那個年代，家戶都會有流行老沙發，透過看老沙發、坐老沙發，讓來到店裡的每一位旅人，能在視覺與觸覺交談後會心一笑。更特別的是，每一個飲料杯，都具有歷史回憶，希望旅人先用視覺穿透年代的風華後，再用味覺品嚐懷舊的滋味。

老闆娘說，與其說這是專業咖啡店或甜點店，其時更想要打造一家在任何心情都會想來的咖啡館，分享喜悅也好，療癒哀傷也可以，堅持用最好的食材最費工的傳統手製，相信美食是傳遞愛與溫暖的最佳捷徑。

「巧遇、久別重逢、擦身而過，在咖啡館裡總能讓時光慢下來，畫面停下，心裡暖起來。 這是我開店的初心。」

(中時新聞網)