龜山警方加強轄内大型公墓及墓園周邊道路交通疏導及防竊勤務作為。(龜山警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府警察局龜山分局為因應清明節連續假期各墓園湧進的掃墓人潮及車流，在轄區各公墓主要路口都規劃管制站交通管制車輛進出，自4月2日起至4月5日連續4天清明假日，每日上午8時起至下午16時止，加強龜山區轄内大型公墓及墓園周邊道路交通疏導及防竊勤務作為。

龜山警方指出，清明節期間，桃園市掃墓民眾可多加利用大眾運輸工具轉乘接駁車前往納骨塔和公墓。龜山區公墓分布於中興路90巷(第一公墓)、萬壽路二段與茶專路口(第二公墓)、樂善街(第三公墓)、萬路一段崁腳(第四公墓)、大坑國小後方(第五公墓)等五處，警方針對公墓內外周邊道路，編排機巡組機動性交通疏導管制勤務，周邊聯絡道路則是調整號誌秒差、規劃單行道、禁止臨時停車等措施，接獲臨時性道路壅塞資訊時立即派員疏處、警察廣播電台提供即時路況,避免造成車流回堵。

龜山分局表示往年較容易壅塞的第三公墓，華亞三路與樂善街746號路口(往大埔公墓入口)，管制人車進入，墓區內道路採單行管制措施；建議墓民眾可由華亞三路進入樂善二路，或由文化一路進入樂善二路或文學路，再轉進大埔公墓，呼籲民眾儘量共乘並配合現場員警交通引導，以確保交通順暢。

(中時 )