著名快時尚品牌H&M，日前一份「停用新疆棉花」聲明，引起眾多國際品牌跟進，引發大陸網友強烈不滿發起抵制，風波延燒到華人圈多位知名藝人相繼表態，終止與爭議品牌代言、合作關係。但為何要抵制新疆棉，有港媒發表評論文分析，美國現任總統拜登先前曾表示，「不能讓中國超越美國」，其主要目標可能有3個，並指出，新疆棉事件後，美國下一步衝撞中國大陸作法，從2月就給了世衛逾2億美元做法來看，可能是讓台灣重返世界衛生大會（WHA）。

圖為「中國棉城」新疆阿瓦提。（新華社資料照）

美國眾議院外委會在美東時間25日剛通過挺台參與世衛法案，指示國務卿在台灣未取得觀察員身分的每一屆WHA會後，須說明美國在協助台灣計畫上，有做出哪些改變與精進作為。若在眾參兩院都獲通過，將會遞交美國總統簽署後生效。到了26日，一場由美國國安會、世界衛生組織非洲區署（AFRO）、非洲聯盟疾病管制署（African Union-Africa CDC）、西非衛生組織（WAHO）共同舉辦的「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議，美國國務卿布林肯、世衛組織祕書長譚德塞等都現身會議；台灣方面也受邀出席，由蕭美琴、周志浩代表與會。

港媒《中評社》29日分析指出，近期西方多個國家對新疆棉花有不少意見，其背後目的可能有3個，第一，是破壞中國大陸在國際上的形象，第二，是干擾商業秩序。第三，是分化維吾爾族。

對於拜登25日在記者會上表示，中國有成為世界最富有及最強大國家的目標，他強調，任內不會讓「中國超越美國」。評論認為，美國先前在香港反送中事件已經操作過一輪，現在改出新疆牌對付大陸，下一步很有可能會再打「台灣牌」。

(中時新聞網)