國發會主委龔明鑫29日表示，台積電配發現金股利穩定，國發基金不會賣台積電股票；對於英特爾（Intel）新任執行長Pat Gelsinger日前宣布跨入晶圓代工業務，消息一出造成台積電股價跳水，龔明鑫強調，台積電在5奈米、3奈米、2奈米，甚至埃米製程仍然領先英特爾，值得持續持有股票。

另外，隨著國內景氣升溫、國際貨運成本持續增加，通膨疑慮再起，國發會29日邀集行政院主計總處、中央銀行、經濟部等相關單位探討通膨問題，龔明鑫表示，當前國內物價仍屬穩定，並無物價全面且持續性上漲的通膨現象。

不過，龔明鑫強調，油料費、麵粉、食用油、飼料與國際原物料價格連動性高，國際大宗物資價格上漲，恐影響國內部分民生物資價格，及1至2月營造工程物價平均漲幅達6.09％，營建物資上漲問題，行政院穩定物價小組已責成經濟部、農委會等密切注意，適時啟動穩定物價措施；並協調國內營建物料供需，及公平會查明是否有聯合調漲價格。

立法院經濟委員會29日邀請龔明鑫專案報告國發基金投融資成效，及如何協助產業發展，並備詢，國民黨立委羅明才質詢時詢問，國發基金持有多少台積電股票？今年以來國發基金有沒有賣台積電？龔明鑫回應，目前國發基金持股比例約6.37％、16.5億股，今年以來沒有賣台積電股票。

羅明才隨後追問市場上有人說800元要賣台積電，台積電900元國發基金賣不賣？龔明鑫表示，台積電配發現金股利穩定，國發基金不會賣台積電股票。

英特爾啟動IDM2.0發展策略，包括投資200億美元，在美國亞利桑那州新建二座晶圓廠；並設立代工服務部門，向外部業者提供處理器代工產能；羅明才問英特爾會不會衝擊台積電，龔明鑫強調，台積電在5奈米、3奈米、2奈米，甚至埃米製程仍然領先英特爾，值得持續持有股票。

龔明鑫強調，台積電已是半導體晶圓代工龍頭，英特爾和台積電的關係是合作關係大於競爭關係。

此外，對於由工研院技轉投資的半導體公司「瀚薪科技」今年2月清算解散後，原團隊竟到大陸掛牌，變成「上海瀚薪」，龔明鑫說，工研院是將技術授權給四家公司，其他三家公司已經發展得很好，這家是發展最差的，才被清算解散。

(工商 )