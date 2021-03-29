外型甜美的黃薇渟，在台視、三立新戲《戀愛是科學》難得改變戲路，飾演只想戀愛不想結婚的肉慾豪放女，脫下空姐制服後的第一件事就是直奔夜店尋找獵物；她受訪時坦言，私下頗「中性」的自己，以前很抗拒也婉拒不少這類需要賣弄性感角色，因為不太能享受「搔首弄姿」這件事，「因為怕我做不好」。不過2020年一整年的動盪混亂與不安，加上去年經歷情傷，都讓她的想法有了很大的轉變，也想打破自己過去的框架。

黃薇渟說，相較於過去可能要花個1年才能走出情傷，去年失戀，她僅讓自己療傷3、4個月便振作起來，「當下也不能多做什麼改變了，只能趕快讓自己好起來，而且要更好」。因此她花了很多時間做自己想做的事、上想要上的課，包括表演課、馬術課、學畫畫、打羽球，也跟安心亞一起去跳曾經很熱愛的街舞，把自己的生活填得很滿、過得很充實開心，「於是覺得很多事應該多去嘗試，也慢慢發現自己其實也有性感的那一面。例如我原來也會有撥頭髮的小動作，撥著撥著，也覺得好像也滿有味道、其實挺美的，還會有髮香飄過去呢」。

黃薇渟散發微性感。（粘耿豪攝）

黃薇渟散發微性感。（粘耿豪攝）

此外，她以前真的不太愛看帥哥，也很不重視交往對象外貌，甚至會刻意不要找太帥的，「我一直覺得帥哥比較麻煩，還是當朋友就好」，舉凡認識長得帥的，就被她自動歸類到朋友欄，「現在覺得，有個賞心悅目的對象也不錯，以後不會排斥跟帥哥交往了」。當她認真意識到「不能總是把帥哥當朋友」後，一個閨蜜忍不住笑她：「妳現在才發現喔！本來就應該找自己很喜歡的啊！」

活潑、健談的她，坦言也較喜歡活潑的人，容易被個性陽光、溫暖，長相偏可愛的人吸引，同劇的吳念軒、鄭暐達就都是陽光型的男孩，所以拍戲至今相處很愉快。

黃薇渟散發微性感。（粘耿豪攝）

黃薇渟散發微性感。（粘耿豪攝）

有趣的是，每次她的感情觀改變或人生遇到轉折時，就會有類似的角色上門，當她決定把自我限制打開後，《戀愛是科學》裡的豪放女「喬安娜」就來了，她一反過去的抗拒心理，超開心地決定接受挑戰，過去親密戲尺度只有到親吻的她，這回甚至挑戰了大尺度激情床戲。她說，不管是工作或私下，她都很開心「喬安娜」的到來，喜歡接下這挑戰的自己，即便當下與角色碰撞時有困難，碰撞之後，好的壞的結果都有，但相信一定會有好的會留下來。

(中時 )