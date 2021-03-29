1架捷克空軍的L-159雙座噴射機，在飛行過程中座艙罩突然噴飛，兩名飛行員應變得宜，在失去艙罩的保護下，仍然將飛機安全著陸。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，捷克國防部發言人德沃拉科娃（Magdalena Dvorakova）表示，L-159教練攻擊機當時正在進行訓練飛行，結果出於某種未知原因，座艙罩就鬆脫掉落了，所幸飛行員仍能控制飛機，而掉落的艙罩隨後已被找到，沒造成地面人員與財產的損失。

2位飛行員在遇到「秒變敞篷機」的情況，立即依照塔台指示降低飛行高度，然後安全地坐在飛機場上。

受此事故影響，捷克空軍下令L-159全面停飛，由特別事調查委員會進行事故分析，而該委員會的成員包括空軍代表、資深飛行員、飛行監管單位，以及飛機製造商沃多喬迪公司(Aero Vodochody)的代表。

值得注意的是，在2016年也曾發生類似的事件，當時的調查結果是「人為因素」；因此，這次的事故仍然有人為因素的成份。但是要真是如此，人因工程師也必須瞭解操作步驟是否有應該改進的部分。

L-159源自於L-39信天翁式(Albatros)，由捷克沃多喬迪公司在1968年所完成研發的輕型噴射雙座教練機，當時供應給大多數的華沙公約國家，以操作簡單、維修容易而受到好評，生產量接近3000架。到了1986年，第2代升級型L-59問世，具有強化的機身、更長的機頭、更新的座艙。L-159則是冷戰結束之後的最新改進型，採用西方航電與發動機，附帶一提，L-159的發動機正是漢尼威(Honeywell)與漢翔(ITEC)合作的F124-GA-100型無後燃器發動機，算是與台灣的航太工業有一點點緣份。

L-159已製造72架，使用國有捷克、伊拉克與美國，美國用戶是民間假想敵訓練公司戴拉肯(Draken International Inc.)以私人企業名義購得。

(中時新聞網)