對於橫擋在蘇伊士運河上的長賜輪(Ever Given)，目前已經被推到運河邊，船身終於不會擋道。資深媒體人趙少康說，「大家知道台灣多厲害」！不要小看，我們不是只有一座護國神山台積電！

運河管理當局表示，「幾小時候就可恢復大多數船隻的通行」，受阻的船隻達到369艘，幸運的是，只要恢復通航後，這些船隻大約只需要3.5天的時間就能全部離開運河。

埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi )興奮地表示：「蘇伊士運河的危機已經成功解除。」「這起危機，終於憑著埃及人的努力解決，保住了全世界重要的航運大動脈。」

尹乃菁29日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，很多軍事專家都辦不到的，一艘貨櫃輪就辦到了！資深媒體人趙少康說，「大家知道台灣多厲害」！不要小看，我們不是只有一座護國神山台積電！還好上面沒寫「Help Taiwan」！

按長賜輪上周因瞬間強風與沙塵暴影響偏離軌道，擱淺長達6天後今（29日）傳出好消息，長賜輪已將船身擺正，目前等待相關檢查通過後才會恢復航行。

綜合外媒報導指出，就算長賜輪脫困，全球貿易鏈仍存在許多壓力，從去年下旬開始，前所未有的進出口需求，加上設備和勞動力的短缺，造成全球出現運量暴增、嚴重缺櫃等狀況。

(中時新聞網)