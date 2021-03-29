陳時中赴立院衛環委員會報告並備質詢

AZ疫苗已展開施打，但疫苗效期僅剩三個月的時間，也引發國人擔憂下一批疫苗何時會到台灣。衛福部長陳時中今(29日)在立法院詢答時指出，目前與BNT沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小。國民黨立委許淑華對此表示，「現在發現陳時中的說法破功了，露出狐狸尾巴」。

國民黨立委蔣萬安今在立法院質詢時，詢問陳時中採購BNT疫苗進度，陳答詢時說，目前沒有進一步的進度，不過完成簽約可能性越來越小，台灣將有採購的疫苗、國產疫苗等，如果BNT疫苗提供時序能夠及時把空缺填補，我們可能就會興趣比較高，不過還是持續連繫中，有持續談，希望越早拿到越好。

針對陳時中的說法，許淑華今在節目《新聞大白話》中說，去年台灣本有機會獲得BNT疫苗，但因政府意識形態作祟、牽涉到大陸，又覺得當時拿疫苗很簡單、有美國當靠山，讓東洋代理疫苗破局，結果隨著時間逼近，現在全球都在打疫苗，大家就很擔心台灣能否拿到，後來好不容易拿到只剩三個月的AZ疫苗，結果下一批疫苗在哪裡都還是未知數。

許淑華表示，「一開始陳時中說不用怕、有口袋疫苗，要大家不用擔心，但現在發現他的說法破功、露出狐狸尾巴」；她強調不是要取笑部長，但他一開始把話說太滿，發現自己做不到，那大家就會質疑你要怎麼辦，但也沒關係，假設台灣真的買貴疫苗那就買貴，最害怕是沒說出實情。

許淑華回想陳時中前幾天的說法，發現他說不排斥大陸疫苗，因此猜測他已經關注到台灣若沒跟上全球施打疫苗進度，那麼大家就會責備政府，於是他現在開始降低被檢討的聲音，「現在大家一起抗疫，沒有要責備的意思，但政府有必要把採購資金、來源等資訊更加透明才行」。

(中時新聞網)