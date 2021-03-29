小禎、陳零九及婁峻碩攜手主持衛視中文台《CARRY吧 玩家們》，邀請4月舉辦「2021 Voice Up Concert讚聲演唱會」的金曲歌王李玖哲以及熱血運動女神芳芸一同闖關，面對製作團隊設計的來回「扛物」百米賽跑接力，李玖哲不可思議扛了20公斤瓦斯桶衝刺，讓隊員佩服到五體投地直呼：「好帥、太強了。」芳芸更大驚：「他的肌肉應該要爆炸了。」

李玖哲謙虛表示瓦斯桶雖然很重，幸好他平常有在練Crossfit，加上有時間壓力讓他跑得很快，看著一旁的小禎，他笑說小禎有在重訓應該也扛得起來，在大夥起鬨下，小禎竟也扛起20公斤瓦斯桶，展現平常健身成果。製作團隊設計的關卡不僅誇張，也很無俚頭，小禎抽到帶著麻將桌跑百米，婁峻碩更抽到真人裝扮的撲克牌，硬生生扛著70公斤的人跑百米，不過因為對方真的太重，讓他一度體力不支中途腿軟，勉強返回起點的婁峻碩第一句就是問：「你們有痠痛貼布嗎？」

小禎（左二）成功扛起瓦斯桶。（衛視中文台提供）

李玖哲見狀非常佩服背了70公斤男人跑的婁峻碩，讓婁峻碩哀怨表示兩人應該交換一下，並覺得李玖哲應該可以揹著陳零九，陳零九背上再扛著20公斤瓦斯桶，李玖哲聞言笑說：「你們節目好瘋狂，還好我是第一集。」

(中時 )