大陸軍機近期頻繁進出台灣西南防空識別區，尤其26日還派出20架次共機擾台。針對兩岸空軍軍力的對比，空軍退役中將劉守仁對此感嘆一句，「作戰到最後，打的就是財力。」美國一年國防預算高達7千億美元、中共也有2千多億美元預算、台灣卻只有100多億美元，根本沒法比。

劉守仁接受香港媒體《中評社》專訪時表示，防空識別區不是領空，只是自己畫出來的，當沒有能力去防守或保護，等於是不存在的。

劉守仁認為，兩岸空軍軍力的對比，要看本身國力、經濟實力，「作戰到最後，打的就是財力」。美國一年國防預算高達7千億美元、中共也有2千多億美元的預算、台灣只有100多億美元，根本沒辦法比。

另針對日前空軍F-5E雙機擦撞失事，兩飛官一罹難、一失蹤，前國防部長馮世寬直言「飛行，危險一直都在那個地方，想要做這份職業，就要在心裡面保持警覺。」把警覺性擺前面，任何一次飛行都要像第一天飛行一樣，戰戰兢兢，沒有其他的。空軍退役中將劉守仁則認為，「要當老飛行員、不要當帥飛行員」，意思就是，到他們這個年紀退伍了，依舊活著，這就是老飛行員。他們年輕時飛行，也曾遭遇過危險，危險並不在少數，但是為什麼還能夠存活？這中間就有很多努力的工作。

(中時新聞網)