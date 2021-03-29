長榮貨輪脫困運河開通了！ 蘇伊士船群慶祝狂鳴笛

蘇伊士運河管理當局發表最新聲明， 巨型貨櫃輪「長賜輪」(Ever Given)船首浸水問題已解決，它已上浮脫離擱淺，整條運河已恢復通行。

耶路撤冷郵報(Jerusalem Post)報導，路透社的記者看到長賜輪已在移動，並且根據貨輪追踪網站、埃及電視台的報導，已確定船已經離開擱淺處。海上服務公司Inchcape說，貨輪目前安全，確認仍然航行能力。

twitter發布的影片已看到整個大船往前移動，而且速度不算慢，顯然除了拖船的力量以外，還有長賜輪本身的動力。影片還紀錄到歡呼聲和慶祝運河開通的氣笛聲。

It's moving!



The Ever Given ship stuck in the Suez Canal was finally pulled free. The ship is moving north from where it was grounded https://t.co/v9WprWuKbS pic.twitter.com/iX9kt8A9m8 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021

運河管理處表示，一星期以來的浚深工作，將淤泥挖深到60英尺(18公尺)，再加上14艘拖船從3個方向拉動，終於鬆動了擱淺處，在星期一漲潮使水位回升時，船隻取得了足夠的浮力。

LIVE: Container ship in the Suez Canal is set free

運河當局早些時候說，貨輪會前往大苦湖(Great Bitter Lake)，也就是整條運河中最寛闊的水域，到時候，蘇伊士運河的交通就算是全部恢復。

(中時新聞網)