眾所矚目的IKEA Art Event限量系列即將於4月1日限量開賣！攜手5位知名的全球現代藝術家，打造極具設計感的家飾品，用可負擔的價格讓藝術品不再遙不可及，人人都能輕鬆將藝術品帶回家。

今年Art Event聯手的藝術家包含一出手便成為現象級話題的Daniel Arsham、聲勢日漲的新銳荷蘭設計師Sabine Marcelis、擅於玩轉空間的日本3D設計團隊Gelchop、風格鮮明的Stefan Marx和Humans since 1982，設計出時鐘、花瓶、手電筒、燈飾等日常用品，顛覆人們對家飾品的想像。

自2015年起IKEA與全球多位藝術家、設計師攜手創造Art Event系列，不用花大錢就能讓每個人都有機會享有這些充滿創意而美好的藝術作品，今年本系列打造10件精彩絕妙的商品，包括作品橫跨藝術、建築和表演，各大知名品牌爭相合作的Daniel Arsham設計了一款時鐘，結合鋼製的材質表現時間流動的柔軟，也將抽象的概念化為實際，展現其對時間和移動中建築的著迷。

初露頭角便得獎不斷的新銳設計師Sabine Marcelis，擅長運用光影與材質質感，以「割畫布」為靈感設計出IKEA ART EVENT 2021 LED裝飾燈，這款壁燈有兩種尺寸，可以切換五種不同的顏色，探索動態光從單一固體表面照射出時產生的奇妙效果，Marcelis認為這款燈能為家中營造氣氛，巧妙改變空間氛圍。

來自日本的3D設計團隊Gelchop則對IKEA最經典的物品施展魔法，設計出內六角扳手造型的檯燈和手電筒，顏色包含白色、銀色還有特別的藍色，金屬光澤亮眼，賦予低調的內六角扳手新的價值，不再只是組裝家具時的工具。

德國插畫家Stefan Marx創作靈感來自於陌生人之間的對話或是歌詞和書中語句，他為IKEA設計的花瓶與萬用毯一如他的作品風格都帶有感性的詞句，像花瓶上寫著「我真的真的很抱歉」，萬用毯上則是「不管需要多少時間，我永遠在這裡等你」。

Humans since 1982工作室為IKEA ART EVENT 2021設計的作品，是將無人機這種令人聯想到監視的現代科技物品放入類似收藏蝴蝶標本的鋁製展示櫃裡，希望讓人們深思科技對生活的影響。

(工商 )