全球國際精品去年上半年受疫情衝擊，因封城、鎖國、無觀光客以致新店拓展受阻，牽動精品裝潢業者紅木-KY（8426）、匯僑設計（6754）等全年營收、獲利；其中紅木-KY轉虧，而台灣匯僑設計相對因台灣市場挺住，合併營收雖有減少來到31.17億元，但稅後淨利2.13億較前一年相對微幅成長，EPS3.43元略遜於前一年的3.67元，董事會決議仍配發現金股利1.4元、公積金1.4元，合併2.8元與前一年相當。

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