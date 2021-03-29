國片《當男人戀愛時》29日舉辦首映會，導演殷振豪、監製程偉豪、金百倫率領全體演員邱澤、許瑋甯、蔡振南、鍾欣凌、藍葦華、陽靚、Lulu黃路梓茵、白小櫻首度合體，Lulu（黃路梓茵）因錄製《綜藝大熱門》遲到約半小時，讓擔任該場主持人的「師傅」黃子佼佯裝生氣，在眾人面前喊：「妳出去！第一次演戲就是你的最後一次，我們要拍沒有妳的合照。」她也搞笑直接變成搬道具的工作人員進場，再度遭佼佼虧「一到場就把所有人擋住」。

Lulu在片中為還債下海兼差的拜金女，和邱澤有大尺度床戲，邱澤昨表示，那場戲確實還滿緊繃，「發現Lulu拍床戲前很明顯能感受到她的焦慮，只有2、3場戲卻寫了滿滿的筆記，很仔細地分析人物性格什麼的」。床戲中有場他跨坐在邱澤身上搖，她自認背很美，也笑稱希望下次可以轉正面，她昨還特地穿了件前面可以拉拉鍊的衣服，直接當著邱澤的面問「可以嗎？」邱澤也片中角色阿成上身用台語羞喊：「要問我媽欸！」而全體合照時，看到Lulu一直黏著邱澤，黃子佼故意讓他們大風吹換位置，結果Lulu又在邱澤的正左邊，露出賊笑說「就很剛好嘛」。

黃子佼介紹許瑋甯時，開玩笑形容她從一位名模「洗盡鉛華」真的不容易，原來是指她在片中淡妝上場，佼佼還問：「妳沒有想過大銀幕真的很可怕，雀斑會很明顯地曝露嗎？」她笑曝自己看電影的時候也嚇到，笑回「還真的沒想過」。佼佼之後再稱許瑋甯片中角色名「浩婷」，與台語「一直哭」發音相似，難怪電影後半段一直哭不停，讓全場笑翻，邱澤聽到後也驚呼「對欸」。而該片是導演殷振豪的首部指導長片，被問到下一部電影一定會再找誰合作時，他直接點名Lulu，黃子佼立刻打趣說，「那我幫許瑋甯宣布她接下來都不會再跑任何電影宣傳了」，讓殷振豪急忙解釋表示「我們都是電影圈新人，希望可以再一起努力」。

首映會最後進行「票房合約戳戳樂」，從破2千萬簽名海報；4000萬請茄子蛋出場；6千萬主演幫觀眾理髮，黃子佼笑虧「這根本是處罰吧，你們都不是專業的欸，那第一個先幫殷振豪導演」；8千萬請大家吃男主角在片中最愛的「粉蒸肉」，擁有好廚藝的許瑋甯透露「已經有私下做過，絕對沒問題」，邱澤也說會學做看看；至於破億的話則會請大家喝飲料，邱澤則稱會視情況跟片商討論要用什麼方式加碼回饋影迷，趣味的儀式讓現場充滿歡笑聲。電將於4月1日全台上映。

(中時 )