上周五大批熱門中概股重挫，主要是前老虎基金交易員Bill Hwang在所掌管的現任家族基金Archegos Capital大開槓桿投資股票選擇權面臨虧孫，中概股選擇權遭強制平倉，該基金遭追繳保證金面臨斷頭，引爆200億美元的拋售潮，4大投行包括摩根士丹利、高盛盤前重挫，道瓊期指盤前也一度大跌200點。美股周一(29日)開盤下跌超過百點，銀行股殺成一片。

截至台灣時間29日晚間9點35分，道瓊指數跌勢大幅收斂，下跌23.38點或0.071%、暫報33,049.5點；標普500指數下跌4.18點或0.11%、暫報3,970.36

點；那斯達克指數下跌2.33點或0.018%、暫報13,136.4點；費城半導體指數下跌22.83點或0.73%、暫報3,083.45點。

4大科技巨頭開盤漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌5.25美元或0.85%、暫報613.46美元。台積電ADR股價下跌0.81美元或0.69%、暫報115.75美元；聯電ADR股價下跌0.14美元或1.58%、暫報8.7美元。

上周五遭到大量拋售的騰訊音樂股價強勁反彈、上漲超過3%，DISCOVERY股價上漲超過1%，跟誰學(美股代號：GSX)卻依舊重挫近10%，唯品會也大跌超過3%。

至於被牽連的大型投行，包括摩根士丹利股價重挫2.34 美元或2.92%、暫報77.69美元，高盛股價下跌2.52美元或0.77%、暫報324.72美元。其他銀行股同樣遭到拖累，美國銀行下跌超過1%，花旗銀行下跌超過2%，摩根大通股價下跌逼近2%，富國銀行下跌2.44%，SPDR金融類股ETF(美股代號：XLF)下跌超過1%。

除了避險基金追繳保證金斷頭危機之外，美國聯準會(Fed)日前宣布將在3月底到期的寬鬆補充槓桿率(Supplementary Leverage Ratio，SLR)不再延長，導致美國銀行業所持有的美債不再被納入分母優惠消失，預料將對銀行業造成壓力，但隨著先前債券市場拋售已經釋出部分公債來看，目前僅摩根大通仍有些許差距，須貼近符合標準之外，其餘銀行業預料已經離正常SLR標準水位不遠。

(中時新聞網)