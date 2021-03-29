中市人夫擅取老婆車子行車記錄器，以她質問與某男對話：「有沒有戴套？」、「有射在裡面嗎？」等錄音為證，告妻侵害配偶權，求償精神損失100萬元。老婆反駁指稱，她也說，她酒醉不醒人事，被脫衣時「像屍體一樣翻來翻去」，還向友人詢問如何蒐證？稱驗傷時要求朝強姦方向驗等語。法官認定妻已陷無意識、無行為能力狀態而遭撿屍。人夫一、二審都敗訴，全案確定。

人夫指控，老婆在2018年12月24日至25日期間，與有投資往來的投資男到PUB後，再到某旅館發生性關係，侵害他的配偶身分法益權，對妻反駁遭撿屍質疑為何不提告？他因而承受精神痛苦而請求100萬元精神損失賠償金。一審判人夫敗訴，他不服再上訴台中地院。

人妻反駁指稱，丈夫擅自擷取她的行車紀錄器，以不法蒐證取得，不得作為證據。她並否認與投資男發生性關係，如果有，也是她在酒醉意識不清之際發生，並未侵害丈夫配偶權。

人妻反駁，她在行車紀錄器的錄音中也向投資男質問：「我那一天是酒醉的，不醒人事的狀態，我是被你抬出去PUB的吧！」，還向警察及律師詢問蒐證及驗傷等事。並向友人陳述表示，被脫衣服時「像屍體一樣翻來翻去」，因為她就是不能動；「強姦是刑事，只要報了案，沒有後悔的餘地」；她驗傷時向護士說要朝強姦的那種方式驗等語。

她並爆料，丈夫早在2018年10月8日簽署同意她可以交男朋友，並且發生任何性關係的「同意書」，已自願放棄配偶權。此外，丈夫在外嫖妓買春，長期與小三來往，還在107年12月間提出離婚訴訟，夫妻感情已瀕臨破碎、婚姻名存實亡。

二審法官認定，妻與「投資男」發生性行為時，已陷於無意識、無行為能力狀態，才會向投資男確認無戴保險套、有無射精在體內及事發地點，她並非故意，難以認定有過失侵害丈夫配偶權，不能判准請求賠償慰撫金100萬元，全案駁回。

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(中時 )