包裹遭扣押詐騙老梗 海山警成功攔詐保老本

新北市板橋區一名王姓女子，上週四因聽信網路交友認識的男子向她求援，表示因貨物被扣在海關，急需她金援，好險王女前往保險公司解約提領現金時，遇到機警行員的關懷提問，並在接續到場警員的百般勸阻下，她終於相信遭到詐騙，成功保住荷包。

警方表示，王女於今年農曆過年期間藉由網路認識一位稱自稱鄭勛的外籍男子，兩人相談甚歡，直到上週四鄭男稱因為包裹被扣押在海關，內有現金所以要被罰款，需要王女幫忙繳罰款金才能將貨物順利領回，罰款費用約為新台幣28萬5千元，王女聽聞後趕緊前往國泰人壽板橋分公司解約保險提領現金欲幫鄭男解困。

但因王女解約費用非常高，讓保險公司人員認為她可能受騙，並通知轄區海山警分局埔墘派出所員警到場瞭解協助，經員警現場查證確定為詐騙集團電話，王女才未將錢解約提領出來，成功保住荷包；王女也對於警方的苦口婆心又有耐性，深表謝意。

海山分局分局長李忠萍也呼籲，國外匯款多為假交友詐欺及假冒公務機關詐欺，請民眾小心慎重以免受騙，匯款時也要多一步確認，才會多一點安心，不要輕信來路不明的網友，當對方要求匯款時應撥打所轄派出所電話、110或165專線查證，並隨時保持反詐騙3C原則（COOL-冷靜、CHCEK-查證、CALL-110或165）。

(中時 )