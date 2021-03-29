近期大陸兩會發布2021年《政府工作報告》為十四五計畫拉開序幕。而3月24日大陸國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，宣告將自今年1月1日開始提高製造業研發費用加計扣除比例至100％，也就是相關企業投入研發費用100元，在稅務申報時可按200元的研發費用抵扣。該項新政預料將使更多台商有誘因將海外部份的技術能量配置在大陸。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，大陸研發費用的認定有明確的定義，基本上無法做到實質性創新或創造新知識的系統活動，均不適合做為加計扣除的研發費用。此外，研發費用的組成也有嚴謹的規範，包括人員人工費用、直接投入費用、折舊或攤銷費用、設計測試費、以及其他費用等。公司應在現有的會計基礎上，設置輔助帳戶，在未來稅務申報時才能有所本。

當前大陸持續推行稅務系統「放管服」改革，台商企業較容易在當年度取得相關優惠，然而後續的監管才是重點。徐丞毅提醒，過去曾有案例因將研發產成品的相關材料費計入扣除範圍，但經深入瞭解該產成品可對外銷售，最終被稅局剔除相關材料費；也曾有企業將製造檢測部人員薪資納入研發費用，最終經比對盤查後，補稅加罰。

目前大陸稅務機關對研發項目有異議時，會轉請科技部門提供鑑定意見，並要求企業提供輔助帳及其他佐證資料。徐丞毅強調，申請適用優惠相對容易，但未來查核風險不容忽視。台商企業可以從集團技術能量調整的移轉訂價議題、核心技術在大陸遭竊取的風險性、以及當地負責人員是否有能力處理科目歸集與技術創新性主張等三方面做好自我評估。

(旺報 )