台灣第一名媛孫芸芸，42歲仍擁有少女外貌和火辣身材，完美身材比例讓她能成功駕馭各種造型，近日，她搶先穿上奢侈時裝品牌的春夏運動內衣，大秀結實好身材，讓網友都看傻「根本少女媽媽」。

孫芸芸穿上運動內衣搭高腰褲，中空隱約露出腹肌，更讓人驚豔的是，她還有比馬甲線更難練的「AB線」（AB Crack，腹溝線），是小腹雕塑最高級別，完美身材跟本看不出她已42歲，還是2個孩子的媽，網友看了都大讚「太正！根本少女媽媽」、「這身材太不科學了」。

孫芸芸42歲身材不科學。(圖／翻攝自孫芸芸IG)

稱霸台灣社交圈多年的微風集團董娘孫芸芸，擁有精緻臉蛋和一雙大長腿，加上她穿搭品味了得，只要是在她社群網站出現過的單品都會熱賣，堪稱最佳帶貨女王。

而孫芸芸的20歲女兒廖思惟（Trinity），遺傳父母好基因，同樣擁有高顏值，還有脫俗氣質，即使沒出道當明星，同樣吸引一票死忠粉絲追蹤。孫芸芸和女兒都有一張鵝蛋臉，精緻五官加上一雙筆直美腿，保養得宜的她，和女兒站在一起根本就像姊妹，她也曾因美貌太過逆齡而登上英國《每日郵報》。

之前孫芸芸也分享維持體態的方法，就是運動和飲食管理，她透露自己每天都會量體重，只要體重稍有上升，就會減少食量，更養成輕淡飲食、運動習慣，雖然偶爾會放縱吃重口味食物，但吃完後幾天都會吃得更清淡。

(中時新聞網)